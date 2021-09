El productor Roberto Romagnoli acusó a Laura Bozzo de ser “una malagradecida”

Laura Bozzo ha estado involucrada en una fuerte polémica luego de haber sido buscada por la Interpol por delitos fiscales. También tiene otra demanda por la cual responder por discriminar y atentar contra la dignidad humana de Gabriel Soto e Irina Baeva.

Y en medio de todos los señalamientos que enfrenta la oriunda de Perú, ahora una persona que la conoce muy de cerca, reveló que la animadora es “una malagradecida”.

“No sabe ser agradecida”

El productor, Roberto Romagnoli, reveló al semanario TV Notas que él ayudó a la peruana a surgir en México y que además hizo que ganara millones con su programa: “Le volví a dar auge a su carrera. Ella estaba destruida, sin pasaporte para salir de Perú, y le remonté su carrera en México desde cero y la hizo cenizas. En Azteca, Laura llegó a ganar 100.000 dólares al mes”, contó.

Pero, según Romagnoli la conductora no apreció el apoyo que este le brindó y se portó de una manera malagradecida: “Más que utilizado, decepcionado, de como es ella como persona. Yo fui quien la ayudó en el peor momento de su vida”, pues recalcó que Laura se mudó a México sin tener un trabajo asegurado. “Cuando llegó a México no tenía trabajo ni dinero, estaba totalmente arruinada. Como examigo de ella quiero decir que me duele cuando una persona no sabe ser agradecida”, concluyó Roberto.

“Cacería de brujas” en contra de Laura Bozzo

Sin embargo, hay personas que defienden a Bozzo como el conductor Pepillo Origel, o Cristian Zuárez, expareja de la animadora. El cantante, dio datos acerca de cuál sería la razón de los problemas de la animadora con el fisco. Los cuales habrían sido ocasionados por personas que manejaron su dinero: “Ella su dinero lo cobraba en Televisa y así como lo cobraba enviaba a sus hijas. Eso por malos manejos de los contadores que la asesoraron mal en su momento. Que le dijeron que eran una empresa, generaron de que Laura, por enviar su propio dinero, generara una deuda de declaración de impuestos”, aseguró.

También contó que la peruana no sólo debe pagar USD 700 mil en México. Sino que eso le generó otra deuda de casi USD 2 millones en Estados Unidos.

Además reveló algunos detalles del estado de salud y personal de la peruana. Y es que según su exmarido, Laura padece de depresión. Y en caso de ser encarcelada su trastorno se complicaría: “Primera cosa que tiene Laura en su contra es la depresión. Si a ella la encerraran, estaríamos matándola. Es una advertencia”, recalcó.

Descubre más: