La fuerte amenaza que hizo el exmarido de Laura Bozzo si ella llega a entrar a la cárcel

Laura Bozzo esté siendo buscada por la Justicia luego de que Alfredo Adame alertara a las autoridades del delito de evasión fiscal que estaba incubriendo la artista de origen peruano. Por lo que la Interpol emitió una ficha roja para la captura de la conductora de televisión, de quien se desconoce su paradero, hasta los momentos.

Alfredo Adame, señaló de varios delitos más cometidos por Laura Bozzo. E informó que pagará una gran cantidad de dinero a quien le dé pistas reales del lugar donde se encuentra la peruana. Tal y como se pudo observar a través del programa el Chismorreo.

“Si a ella la encerraran, estaríamos matándola“

Pero ahora la expareja de la conductora, Cristian Zuárez, salió en su defensa, incluso, lanzó fuertes amenazas si es que Laura llega a parar a la cárcel. El marido de Bozzo durante 15 años, estuvo en entrevista con el programa Hoy día, para defender a su ahora amiga.

Admeás reveló algunos detalles del estado de salud y personal de la peruana que la podría llevar a la muerte si es que es puesta tras las rejas. Y es que según su exmarido, Bozzo padece de depresión, y en caso de ser encarcelada su trastorno se complicaría: “Primera cosa que tiene Laura en su contra es la depresión. Si a ella la encerraran, estaríamos matándola. Es una advertencia”, recalcó.

Y aprovechó para advertir a todas aquellas personas inmiscuidas en su caso. Y los amenazó de que si le pasa algo a su exnovia él se encargaría de filtrar los nombres de los verdaderos culpables: “Es una advertencia. Si a Laura Bozzo le llegara a pasar algo en base en ir a la cárcel, yo voy a dar los nombres de los contadores y de mucha gente que tuvo que ver para que ella esté pasando estas cosas”, aseguró el hombre de 46 años.

“Cacería de brujas” en contra de Laura Bozzo

Zuárez, quien es cantante, dio datos acerca de cuál sería la razón de los problemas de la animadora con el fisco. Los cuales habrían sido ocasionados por personas que manejaron su dinero: “Ella su dinero lo cobraba en Televisa y así como lo cobraba enviaba a sus hijas. Eso por malos manejos de los contadores que la asesoraron mal en su momento. Que le dijeron que eran una empresa, generaron de que Laura, por enviar su propio dinero, generara una deuda de declaración de impuestos”, aseguró.

También contó que la peruana no sólo debe pagar USD 700 mil en México, sino que eso le generó otra deuda de casi USD 2 millones en Estados Unidos.

El exmarido de Laura aseguró que ella no se ha escapado de México, y que está tratando de recopilar evidencias para poder enfrentar el caso. Mientras que en otra entrevista con el programa Despierta América, Zuáres indicó que su ex no está planeando fugarse del país.

“No existe ningún intento de fuga porque ella está en México. Lo único que está pidiendo son las garantías para que no la metan a la cárcel por una cosa que es fácil de arreglar. Solo que a ellos no les interesa escuchar la verdad de las cosas. Lo que están haciendo en una cacería de brujas. Simplemente por ser el personaje que es, una persona totalmente reconocida en más de 22 países”, concluyó.

