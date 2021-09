Así es la casa de Luisito Comunica en Venezuela: Reacciones en contra

Luisito Comunica sorprendió esta semana a sus fanáticos al anunciar que había comprado una casa en Venezuela. La noticia ha provocado la reacción de los millones de sus seguidores. Aquí te mostramos lo detalles del lugar y los comentarios.

La casa le costó 20.000 dólares al youtuber mexicano y la adquirió durante su visita al país en agosto donde fue junto a su novia. Todo esto pese a que Venezuela actualmente atraviesa una complicada situación.

“He comprado una casa en Venezuela, yo sé lo que muchos están pensando. ‘Luisillo, esa no ha sido una buena decisión, ¿qué acaso no ves las noticias?, ¿no sabes que ese país está pasando por una situación complicada y que muchísimos están buscando huir, que no hay recursos?’”, señaló el youtuber en el video.