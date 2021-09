Posible envenenamiento a Sergio Mayer lo dejó parcialmente sordo

Sergio Mayer está internado en un hospital por intoxicación y se supo que su estado es delicado, aunque estable. Además que esta afectación a su salud, le provocó un fuerte daño a su oído izquierdo. Así lo informó su publirrelacionista Vicky López, al medio Infobae México.

La dama además reveló que se sospecha que el actor, productor y político pudo haber sido envenenado. Y desmintió las versiones de que su hospitalización se trate por un contagio de la Covid-19.

Comenzó explicando que la audición del oído izquierdo de Mayer está presentando problemas, y no se sabe si será de manera temporal o permanente: “Está delicado con respecto a que perdió el 90% de su oído izquierdo. No habrá comunicado, desde el viernes está en tratamiento. Es una intoxicación muy fuerte y se sospecha envenenamiento“, indicó.

“Ya no puede escuchar del 90% del oído izquierdo“

Además informó que el artista fue transferido a otro centro de salud para continuar con sus cuidados: “Ahora está siendo trasladado a otro hospital para seguir con su tratamiento”, señaló.

“Ahorita se cambió de hospital. Es una intoxicación muy fuerte, una infección, entonces puede ser hasta por envenenamiento. Él no va a meter denuncia ni nada porque no sabe ni de dónde ni cómo, si pudo ser un alimento, si pudo ser a propósito. Entonces desconoce y como no puede meter una denuncia. Porque no está seguro quién ni como y como va él siempre a restaurantes desconoce cómo fue”, dijo López.

Vicky volvió a recalcar que está siendo atendido, y que su audición está comprometida. “Solamente que ya le afectó, ya no puede escuchar del 90% del oído izquierdo y ahorita está en otro hospital para ver qué pueden hacer. Si con tratamiento se puede curar, aliviar. Sigue delicado y es por intoxicación. No sabe qué comió o si fue un alimento en específico”, reiteró.

“Un virus que le había dañado el oído a Sergio”

El político tenía pautada una entrevista con el programa Hoy, y fue en ese mismo espacio que se dio a conocer la noticia. Pues los conductores del show de Televisa lo esperaban para hablar de las situaciones legales en las que está involucrado actualmente.

“El viernes, cuando la producción le hizo la invitación, comentó que estaba enfrentando un virus que le había dañado el oído. Entonces está, al parecer, en un hospital. Estamos en espera de más información”, notificó Andrea Legarreta.

“Dijimos que iba a venir Sergio Mayer, pero nos acabamos de enterar de que es muy probable que Sergio Mayer esté hospitalizado”, agregó Arath de la Torre. “No nos consta, pero no nos ha contestado el teléfono. Andaba malo del oído. Es una persona muy puntual, es alguien que estaría aquí desde primera hora. Esperemos que esté bien”.

Descubre más: