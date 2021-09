Así lució Juan David Borrero, hijo del vicepresidente, en la Met Gala 2021

La Met Gala, que habitualmente se celebra el primer lunes de mayo y en 2020 fue cancelada debido a la pandemia, fue pospuesta este septiembre de 2021 para coincidir con el fin de la Semana de la Moda de Nueva York, lo que ha permitido aprovechar la vuelta de los famosos a la ciudad, que es parte de su normalidad. En la alfombra roja fueron captados Juan David Borrero y su esposa Jasmine Tooks, la pareja que acaparó las miradas tras su boda en Ecuador.

Las celebridades que acudieron rindieron tributo a Estados Unidos. Jasmine Tookes sorprendió con su cambio de look. Mientras que su esposo, el hijo del Vicepresidente de Ecuador, lució toda su elegancia con un traje oscuro y sobrio.

“Demostraron que son una pareja clásica, no son extravagantes; todo lo contrario, son una pareja impecable que se mantiene siempre con un estilo muy americano. Jasmine con un Oscar de a Renta, con una silueta que parecía la Estatua de la Libertad. Por su puesto con un look muy retro, muy al estilo de Elaiza Minnelli, me encantó, dice Patricio Nieto, asesor de imagen ecuatoriano.