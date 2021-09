Gloria Trevi rompió el silencio y habló de Sergio Andrade

Proximamente se estrenará la bioserie de la polémica actriz y cantante Gloria Trevi. además, de su nuevo disco, en el que está trabajando actualmente. Sin embargo, aún trae consigo secuelas de su pasado con el productor y manager Sergio Andrade.

Por lo que la presa no deja de recordarle al respecto, por ello, Gloria Trevi habló por primera vez acerca de lo que piensa de la condena de las autoridades a Sergio.

Y es que el mundo del espectáculo se impresionó al conocerse la noticia de que no se incluirá el papel de Andrade en su proyecto televisivo. Pues este fue parte importante y por largo tiempo de la vida, no solo artística de la cantante, sino también sentimental. Y por supuesto, por el escándalo que se desató al descubrirse que la pareja de Trevi había conformado una especie de clan para reclutar a las adolescentes.

La actriz alegó que la decisión de dejar fuera cualquier tema referente a Andrade se basa en que quiere concentrarse en lo que ella soñó en ser como artista y nada más. Así lo dijo durante una entrevista con el programa Primer Impacto, desde España.

12 denuncias en contra de Andrade por abuso sexual

“Va a ser algo hecho desde el amor, no desde el odio, no desde el rencor. Porque mi historia es una historia de amor, por amor a la música, al arte me aventé a las calles, al ruedo. A luchar y a tocar las puertas; alcanzar mis sueños, también como ese sueño se pudo haber empezado a convertir sin que yo me diera cuenta en una pesadilla”, comenzó explicando.

Acerca del Clan Trevi-Andrade, dejó saber su malestar porque Sergio no habría pagado lo suficiente en cárcel. Y que siete años le parecían muy poco luego de conocerse de 12 denuncias en su contra por abuso sexual y maltratos.

Trevi: “No pagó lo que debía de haber pagado“

“Yo considero que este señor no pagó lo que debía de haber pagado. O sea, el daño que hizo fue demasiado y desgraciadamente. Pero ¿sabes qué?, si tú pones las cosas en manos de Dios, es muchísimo más certera su justicia que la de los hombres”, comentó.

Uno de los casos de abuso a las jovencitas que formaban parte de las producciones musicales de la expareja de Gloria, es el de Ivette Becerra Meza, conocida en el medio como Aranza. Quien hace más de 20 años formó parte de la larga lista de mujeres abusadas por Sergio Andrade. La cantante reveló detalles de la horrible experiencia que vivió al lado del compositor.

“Me ilusioné con la idea de él”

“Mi primera vez fue con Sergio Andrade, cuando yo tenía casi 18 años. Yo era virgen, una niña que nunca había tenido un novio. Quiero aclarar que yo no sentí, hasta después que tomé terapia, que había sido abusada. Yo no sentí que me hubieran manipulado, yo me ilusioné con la idea de él”.

También contó que Andrade la invitaba a sus orgías e intentó formar parte de estas, pero se arrepintió. Y recordó cómo fue testigo del maltrato físico al que sometía a las mujeres: “Una vez él se fue a Los Ángeles con Gloria Trevi y dejó a Mary (Boquitas) lijando puertas. Y a ella se le hizo fácil ponerles thinner y yo creo que se le subió a la cabeza y me dijo: ´Ivette, ayúdame por favor, porque Sergio me va a volver a pegar´, se le salió y cuando llega, yo de imprudente le digo: ´no le vayas a pegar a Mary’. Porque lo que hizo Mary fue comprar papel tapiz que parece madera y las dejó todas parchadas y estaba muy asustada”, contó a Gustavo Adolfo Infante, para su programa El minuto que cambió mi destino, el pasado mes de agosto.

