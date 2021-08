Esta cantante reveló detalles de lo que vivió como víctima del clan Sergio Andrade

Sergio Andrade sigue siendo señalado por las mujeres que fueron víctimas de sus mentiras. Pues el productor y manager musical se aprovechaba de su posición en el mundo del espectáculo para reclutar a las adolescentes e integrarlas a su clan. Quienes pensando que iban a poder comenzar una carrera artística de su mano, cayeron en toda clase de abusos.

Tal es el caso de Ivette Becerra Meza, conocida en el medio como Aranza, quien hace más de 20 años formó parte de la larga lista de mujeres abusadas por Sergio Andrade. La cantante reveló detalles de la horrible experiencia que vivió al lado del compositor.

Gustavo Adolfo Infante, entrevistó en su programa El minuto que cambió mi destino, a Ivette. Quien confesó que mantuvo una relación con el ex de Gloria Trevi cuando ella aún era menor de edad. Incluso reveló que perdió su virginidad con el productor, y que no fue sino hasta que acudió con un experto que se dio cuenta que había sido utilizada.

“Me ilusioné con la idea de él”

“Mi primera vez fue con Sergio Andrade, cuando yo tenía casi 18 años. Yo era virgen, una niña que nunca había tenido un novio. Quiero aclarar que yo no sentí, hasta después que tomé terapia, que había sido abusada. Yo no sentí que me hubieran manipulado, yo me ilusioné con la idea de él”.

También contó que Andrade la invitaba a sus orgías e intentó formar parte de estas, pero se arrepintió. Y recordó cómo fue testigo del maltrato físico al que sometía a las mujeres: “Una vez él se fue a Los Ángeles con Gloria Trevi y dejó a Mary (Boquitas) lijando puertas. Y a ella se le hizo fácil ponerles thinner y yo creo que se le subió a la cabeza y me dijo: ´Ivette, ayúdame por favor, porque Sergio me va a volver a pegar´, se le salió y cuando llega, yo de imprudente le digo: ´no le vayas a pegar a Mary’. Porque lo que hizo Mary fue comprar papel tapiz que parece madera y las dejó todas parchadas y estaba muy asustada”.

Asimismo, relató cómo fue que pudo librarse de los abusos del manager: “Estaba en Chihuahua, no les hablé a los chicos de Vivavoz, regreso a México después de 20 días y les hablo decidida a no volver a ese lugar; Enrique, Russell y Jorge fueron mi familia. Cuando me contesta Russell me dice; ´hola, claro que sí, Sergio nos habló de ti, pero que crees, ya tenemos a la nueva integrante”.

“Yo me voy a encargar que fracases“

“Le dije que le gustaba su trabajo y me hubiera gustado trabajar con ellos y un rato después me habla: ´sabes qué, te está recomendando alguien que sabe mucho de música, me gustaría escucharte, ¿puedes venir?´ Fui con ellos y les enseñé lo que sabía hacer y todos dijeron: ´Es mejor opción Ivette, porque podemos hacer más cosas”, contó Becerra.

Con esto Ivette se paró firme ante Andrade y le manifestó que ya no estaría con él, y como era de esperarse, él se molestó y se puso agresivo: ” Le dije: ‘me quedo en el grupo, gracias por recomendarme y me despido de ti’, me empezó a gritar y vi un Sergio que no había visto nunca. Me empezó a decir: ´cómo era posible, por qué no me estás involucrando con el grupo’. Y le respondí que no sentía que estuviera apoyando mi carrera y dijo: ´pues yo me voy a encargar que fracases. Voy a cerrarte todas las puertas del mundo, de que nadie te haga caso. Yo haré tu fracaso”, recordó.

“Me dijo: ‘no vas a irte hasta que me digas que sí quieres ser mi mujer´, yo le dije: ´¡no, déjame salir o si no te voy a armar un escándalo que ya vas a ver!´. Yo creo que eso le dio miedo. Salgo y estaban todas las chavitas y la maestra viéndonos. Lo primero que hice fue hablarle a Enrique y Russell desde un teléfono público. Estaba llorando y muy asustada, Enrique inmediatamente me dijo: ´toma un taxi aquí te lo pago´. Llegué, me hicieron un té, me abrazaron y fueron mi familia”, concluyó la cantante.

