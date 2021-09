La perturbadora coincidencia que une a Frida Sofía, Nath Campos y Daniela Berriel

Frida Sofía, Nath Campos y Daniela Berriel tienen en común haber vivido, presuntamente, una de las más terribles situaciones a las que puede enfrentarse una mujer: ser abusada sexualmente. Y peor aún, es tener que exponerlo ante el mundo, pues siendo figuras públicas, no pueden llevar a cabo el penoso proceso sin el escrutinio de la gente.

Tal vez el caso de Frida Sofía es el más crudo de los tres, pues la hija de Alejandra Guzmán confesó que su agresor fue su propio abuelo materno, Enrique Guzmán. Aunque para Nath Campos y Daniela Berriel también es un horrible episodio de sus vidas.

Daniela Berriel

Frida, Daniela y Nath rompieron el silencio

Recientemente, Daniela Berriel realizó el anuncio de que anunció que continuará con la denuncia interpuesta en contra de Eduardo Ojeda, por abuso sexual. Y es que la actriz había tenido que detener el proceso pues no contaba con los recursos económicos suficientes para llevar a cabo el largo y tedioso asunto legal.

Fue a través de sus redes sociales que la artista compartió que seguirá adelante con el proceso. Gracias a que logró presentar un amparo con una nueva firma jurídica. La cual se encargará de indagar si fue lo correcto dejar en libertad a su agresor, el pasado mes de en marzo.

Aunque no reveló más detalles de cómo procederá el despacho jurídico, Daniela contó qué la motivó a retomar su denuncia: “La noticia es que sí metí el amparo. La noticia es que voy a seguir con mi caso. Quiero contarles que me voy a dar el tiempo para contarles cómo fueron las cosas”, comentó.

Berriel: “Somos millones en este país que exigimos justica“

“Confío en las señales que Dios me presenta y cuando ya había tomado la decisión de seguir era porque no vi otro camino. Pero, gracias a Dios vi la luz al final del túnel y me di cuenta que hay mucho que hacer en mi caso y nos vamos a ir a amparo”, explicó a través de la sesión de stories de su cuenta en Instagram.

Asimismo, se refirió a sus colegas Nath y Frida Sofía, recalcando que han luchado por obtener justicia en casos de abuso: “Quiero aprovechar para mandar todo mi cariño a todas las mujeres que hemos estado en esta lucha. Somos millones en este país que exigimos justicia y créanme que la lucha sirve. Y somos varias las que estamos en este círculo de exigir justica y a cada una se nos está haciendo justicia”, señaló.

Por su parte Campos denunció al influencer Rix por, presuntamente, haberla agredido sexualmente. La joven tardó unos años para poder acusar a su agresor. Indicando que el abuso se dio hace años atrás, pero no fue sino hasta enero de este 2021 que Nath reveló la noticia.

Descubre más: