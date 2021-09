Los grandes amores a los que Cynthia Klitbo les ha entregado el corazón

Cynthia Klitbo rompió hace unos meses con el ‘Rey Grupero’, con el cual había mantenido una amistad, hasta que a finales del 2020, cupido los flechó. Tras el fin de la relación amorosa, la actriz confesó que ese sentía muy triste, pero que su familia le estaba sirviendo de gran apoyo para superar la ruptura amorosa con el reconocido influencer.

En esa ocasión, Cynthia Klitbo ofreció una entrevista exclusiva para el programa ‘Venga la alegría’. La actriz mexicana comenzó explicando los planes que tenía al quedar soltera. “Pues mira ya me voy a Perú. Mi refugio es mi familia y mi trabajo. Por su puesto, claro, todas las pérdidas duelen”, dijo refiriéndose al tema de la separación amorosa. Los artistas estaban juntos desde octubre del año pasado.

Klitbo estuvo casada con Francisco Gattorno

Cynthia prosiguió contando en la entrevista con el espacio televisivo que la ruptura le ha costó mucho, que sí se sintió mal por el hecho. Pero que no queria ni hablar, ni pensar en qué pasará más adelante y si podrán volver. “Esta es una de ellas -experiencia- para mí. La verdad estas cosas de si regresaremos son especulaciones, no me gusta andar en eso“, contó a pocos días de la separación con ‘el Rey grupero’.

Pero a la bella villana de telenovelas, se le ha hecho difícil mantener el amor de pareja, pues su relación con el también actor Francisco Gattorno, con quien se casó, tan solo duró cinco años. Aunque la actriz confesó que se divorció enamorada de su marido, quien le era infiel.

“Tenemos una amistad de más de 22 años y pasó“

Ahora el afortunado es Juan Vidal, quien confirmó, en entrevista exclusiva al programa De Primera Mano de Imagen Televisión, su noviazgo con Cynthia. El actor detalló que el amor surgió en Perú, mientras ambos trabajaban en la serie Junta de Vecinos.

“La vida es tan loca porque Cynthia y yo tenemos una amistad de más de 22 años y pasó. Nos estamos conociendo a nivel íntimo, algo que había sucedido un poco. Pero yo estaba recién llegado a México y ella en una relación tormentosa”, explicó Vidal.

“No queríamos hacer la relación mediática“

Cynthia también sorprendió a sus seguidores, hace algunos días, al revelar que había iniciado un romance con el actor. Sin embargo, Juan detalló más acerca del noviazgo: “Nos hemos gustado durante mucho tiempo y hoy estamos viviendo momentos diferentes. Yo estoy en divorcio de la madre de mi hija, llevo separado casi tres años y en Perú sucedió la magia y se da, estamos saliendo. Hay mucho amor, mucho cariño por la gran amistad que tenemos y es algo que quiero cuidar mucho. Hay una gran conexión y gran amistad, yo le dije que no quiero regalar y no quiero perder a Cynthia”, comentó.

“No queríamos hablar, no queríamos hacer la relación mediática, pero es imposible. A Cynthia la amo, la respeto, la valoro de toda la vida. Ya llevamos como casi un mes, no nos podemos apresurar, queremos tomar las cosas paso a paso y la edad no es tanta la diferencia”, prosiguió Juan.

Incluso, Vidal habló sobre la hija de Klitbo, Elisa, con quien dijo tener una muy buena relación, y que hasta le pide consejos: “Conozco a su hija desde pequeñita y cuando la niña sufrió diversas situaciones en su vida me llamaba, me pedía consejos, Cynthia se enteraba que la niña me enviaba mensajes. Estamos echándole ganas a esta nueva relación, una aventura muy bonita”, relató

