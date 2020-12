La hija de Cynthia Klitbo dijo que su madre es homófoba, clasista y racista

La hija de Cynthia Klitbo, Elisa, dijo que su madre es homófoba, clasista y racista. No quiere que sean comparadas puesto que la considera radicalmente opuesta a sus ideas y visiones. Elisa ha incursionado como influenciadora.

Elisa, recientemente acusó a su propia madre, la famosa actriz mexicana, de expresarse de manera homofóbica. Cynthia hizo una serie de comentarios desagradables sobre la nueva faceta de su hija subiendo contenido las redes sociales.

La discusión entre madre e hija se suscitó luego de que Elisa le presumiera a su mamá que había obtenido 58 mil seguidores en la red social Tiktok. La respuesta de Cynthia fue desagradable, diciendo que nunca podría entrar una pareja de nivel si seguía creando ese estilo de vida.

Es triste que la persona que más debería apoyarte, sea la que más odio te tira… Hoy muy emocionada fui a contarle a mi madre que llegué a los 58 mil seguidores en Tik Tok… "Te han de seguir puros señores cochinos y gente de tu escuela, si no quién más te seguiría"… También me dijo que en mi generación no iba a haber buenos hombres porque todos iban a ser elles, que como íbamos a ser tan liberales iban a ser como yo, publicó Elisa.