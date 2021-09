Andrés García recordó la vez que le dispararon en su propia casa

Andrés García recordó un fuerte incidente que vivió en su residencia hace un tiempo. El actor reveló que intentaron darle un disparo, mientras se encontraba en su casa ubicada en Acapulco, Guerrero.

El actor nacido en República Dominicana, contó lo sucedido al programa Sale El Sol: “Me tiraron un balazo a mí, ahí está en esa columna. Yo creo que fue una cosa rara. Porque yo tengo un perro que muerde mucho a la gente y es el que cuida aquí. Entonces venía alguien de visita y el perro se queda donde estoy yo”.

“Les disparé de vuelta”

“Salí con las visitas con la confianza de que el perro estaba aquí (en mi casa) y como no puedo caminar bien, el perro se salió calladito, y entonces iba a morder a la visita. Venía yo en las escaleras con dificultad y le tiré un balazo al perro. Porque es lo único que le espanta y en eso oigo un balazo atrás de mí y como yo estaba en la escalera, el balazo dio en la columna”.

De inmediato, Andrés se percató de que unas personas estaban muy cerca de su propiedad: “Volteo para atrás y se habían metido tres cabr*nes y yo al tirarle el balazo al perro. Ellos creyeron que se los había tirado a ellos, yo ni los había visto. Ya los veo por aquí merodeando, alcancé a ver tres personas y les disparé de vuelta”, apuntó el intérprete.

García también habló acerca del actor y empresario Roberto Palazuelos, a quien el dominicano nombró al como su albacea. Y es que ultimamente los intérpretes han estado presentado ciertos inconvenientes.

García: “Roberto está mal ubicado”

El Castillo es una de las más famosas propiedades que Andrés tiene, pero por como reaccionó ante la pregunta de la puesta en venta de la propiedad, García no tenía idea de lo que había hecho Roberto. Fue en el programa Ventaneando que se le preguntó al respecto: “No es cierto eso ¿a qué te refieres? Que no esté diciendo pendej*das. Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad”.

“Ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente: te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso. Los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”, expresó García.

Ahora se sucitó un nuevo inconveniente entre el galán de telenovelas de origen dominicano, y el llamado ‘Diamante negro’ de México. La razón sería por la venta de un inmueble de García que Palazuelos anunció sin su aprobación previa.

