Roberto Palazuelos y Andrés García: una historia de pleitos sin fin

Roberto Palazuelos y Andrés García han estado enfrentando una serie de problemas desde que el dominicano nombrara al mexicano como su albacea. Los actores mantienen a la espectativa a sus seguidores porque al parecer su inquebrantable amistad, o como algunos dicen, la relación padre e hijo, está tambaleando.

Ahora se sucitó un nuevo inconveniente entre el galán de telenovelas de origen dominicano, y el llamado ‘Diamante negro’ de México. La razón sería por la venta de un inmueble de García que Palazuelos anunció sin su aprobación previa.

“Roberto está mal ubicado”

El Castillo es una de las más famosas propiedades que Andrés tiene, pero por como reaccionó ante la pregunta de la puesta en venta de la propiedad, García no tenía idea de lo que había hecho Roberto. Fue en el programa Ventaneando que se le preguntó al respecto: “No es cierto eso ¿a qué te refieres? Que no esté diciendo pendej*das. Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad”.

“Ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente: te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso. Los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”, expresó García.

“Lo había puesto como heredero“

Asimismo, aseguró que sacará a Palazuelos de su testamento: “A Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar. Me está causando muchos problemas esa situación. Lo quito y se acabó”, señaló García.

Pero estos dimes y diretes entre ambos ya están siendo constantes. Hay que recordar que no fue, sino hasta hace unas semanas, que los actores arreglaron sus problemas. Luego de que Andrés se molestara por unas declaraciones de Palazuelos defendiéndose de los que lo señalan por estar aprovechándose de la amistad para quedarse con los bienes del dominicano.

Ante esas criticas, el mexicano aseguró qué, “la más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas”. Esas palabras de ‘el Diamante negro’ hicieron enfurecer a su amigo. Quien le replicó: “La más chiquita de mis propiedades es cuatro veces más grande’. Ni madr*s. Yo tengo propiedades de más de 20 hectáreas. Él no tiene ni tres ¡Qué no j*da! Que no se ande adornando con Andrés García para que lo entienda”, en una entrevista con Paola Villalobos.

“Aprovecho para hacerle pasar un corajito a mi hijo Roberto”

“Le ha dado lo presumido a mi querido Beto. Son hoteles de palito, ninguno es de cemento. También dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías. Está pendej*, que no mam*. Se ha vuelto presumido. Que no le rasque los huev*s al tigre”, señaló.

Pero, apenas hace dos semanas aparecieron juntos en lo que parecia ser una campaña para una marca de mezcal. En el clip que subió Roberto, ambos disfrutan de la bebida: Con esto, se comprobaba que siguían siendo amigos. Y tal y como lo explicó Andrés, hace unos días, en su canal de YouTube, se trataba de una broma lo que dijo de Palazuelos.

“Roberto es un muchacho muy inteligente, ya es un señor empresario, pero tiene trabajando muchísimos años. Eso que yo (hice fue sólo) por hacerle pasar un corajito. Pues (fue) no más de broma, porque esos hoteles de palito son muy bonitos, a mí me encantan. Son rústicos, son ecológicos, pero dije ‘aprovecho para hacerle pasar un corajito a mi hijo Roberto’”.

“Me enteré por la prensa“

Y sobre este nuevo disgusto de García con Palazuelos, ‘el Diamante negro’ se mostró sorprendido, pues todo estaba marchando bien entre ellos: “Ayer, me enteré por la prensa, ignoro por qué esté molesto y le mando un abrazo muy grande. Él no me ha hablado a mí, yo lo vi hace cinco o seis días y no quisiera entrar yo en plática con la prensa, esto no se arregla con la prensa. Cuando hay una diferencia con un amigo o familiar lo hablo directamente con él, no con la prensa”, dijo.

“Comí con él hace unos días en Acapulco y estaba muy platicador y todo muy bien. No sé qué lo haya molestado, yo he estado muy ocupado, y ahora que regrese a México lo buscaré. Asuntos familiares o amigos los trato con mi familia o amigos, cuando hable con Andrés ya sabré qué es lo que le molestó”, concluyó.

Descubre más: