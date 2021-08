Andrés García confesó por qué dijo que los hoteles de Roberto Palazuelos “son hechos de palito”

Andrés García sorprendió a todos, y molestó a sus hijos, cuando se dio a conocer que había incluido a Roberto Palazuelos como heredero del 50% de su fortuna. Pero luego cambió de parecer acerca de el llamado ‘Diamante negro’.

Andrés García se mostró muy molesto durante una entrevista con Paola Villalobos, cuando se tocó el tema de las declaraciones que hizo Palazuelos acerca de ser su heredero. Y es que el joven empresario se refirió a las propiedades de García como insignificantes en comparación con las que él posee. “La más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas”.

“Que no le rasque los huev*s al tigre”

A todo esto Palazuelos confesó sentirse feliz y honrado, pero aclaró que él solamente se estaba preocupando por cómo su amigo manejaba su dinero ahora que no trabaja. Y que él lo que le planteó fue ser simplemente su albacea, debido a que tiene las suficientes propiedades para ubicarse en mejor posición económica que García.

Por esto, el actor reprochó el comportamiento del ‘Diamante negro’, asegurando que no cuenta con los bienes que presume. “Le ha dado lo presumido a mi querido Beto. Son hoteles de palito, ninguno es de cemento. También dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías. Está pendej*, que no mam*. Se ha vuelto presumido. Que no le rasque los huev*s al tigre”, señaló Andrés.

Pero el pasado martes, el empresario Roberto Palazuelos y el actor mexicano Andrés García reaparecieron juntos en las playas de Acapulco, en Guerrero, México. El reencuentro fue compartido por ‘el Diamante negro’, a través de sus stories de Instagram.

“Aprovecho para hacerle pasar un corajito a mi hijo Roberto”

Al parecer la pareja de actores filmó una campaña promoviendo una marca de mezcal. En el clip que subió Roberto, ambos aparecen disfrutando de la bebida: “Para todo bien, un mezcal. Y para todo mal, también”, comentó Palazuelos.

Con esta aparición juntos, se comprueba que siguen siendo amigos. Y tal y como lo explicó Andrés, hace unos días, en su canal de YouTube, se trataba de una broma lo que dijo de Palazuelos. “Roberto es un muchacho muy inteligente, ya es un señor empresario, pero tiene trabajando muchísimos años. Eso que yo (hice fue sólo) por hacerle pasar un corajito. Pues (fue) no más de broma, porque esos hoteles de palito son muy bonitos, a mí me encantan. Son rústicos, son ecológicos, pero dije ‘aprovecho para hacerle pasar un corajito a mi hijo Roberto’”.

Por su parte, ‘el Diamante negro’ dijo en una entrevista con el programa de farándula De primera mano, el mes pasado, qué: “De mi parte, en realidad nunca me molesté ni nada. Esas cosas son tonterías”.

Descubre más: