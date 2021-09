La petición de Vanessa Guzmán para volver a las telenovelas

Vanessa Guzmán se ha alejado de producciones de telenovelas para dedicarse de lleno a su nueva pasión, el fisicoculturismo. En el cual le ha ido muy bien pues recientemente ganó dos premios: un premio nacional y otro a nivel internacional. A pesar de que está obteniendo mucho éxito en el mundo fitness, sus seguidores extrañan verla en la televisión y no dejan de preguntarle si volverá a los dramáticos.

Ahora Vanessa Guzmán se ve con un aspecto físico notablemente cambiado gracias a las duras rutinas de entrenamiento fitness que realiza para sus concursos. Y hay un grupo que la critica porque según ellos, ya no luce femenina y delicada. La exparticipante al Miss Universo ha salido a defenderse en varias ocasiones ante estos comentarios despectivos, y ahora también aclaró lo que exige para poder volver al mundo de la actuación.

“Cuando venga un proyecto que valga la pena regreso a las telenovelas”

La oriunda de Chihuahua habló al respecto en su cuenta de Twitter. Asegurando que no dejará su carrera artística de lado, como se está especulando en las redes sociales. Y reposteó una publicación donde precisamente indican qué, “cambió la actuación por el fisicoculturismo”, para desmentirlo categóricamente.

“No la cambié, simplemente estoy disfrutando de esta etapa porque no hay un proyecto para realizar actualmente”, escribió citando el encabezado. La reina de Nuestra Belleza México 1996 y candidata al Miss Universo en ese mismo año. Indicó que sí desea volver a los melodramas, pero para ello deberá ser con un proyecto que le entusiasme y cumpla con sus espectativas: “Cuando venga un proyecto que valga la pena regreso a las telenovelas”, apuntó Vanessa.

“Ya perdiste lo femenina”

Hace un tiempo, través de su cuenta de Instagram @vanessaguzmann se manifestó, ante los mensajes ofensivos que le estaban lloviendo. En primer lugar, la exreina de belleza respondió a un comentario de una usuaria que dijo que había un límite entre mejorar el cuerpo y perder los rasgos normados de las mujeres. “Tan guapa que eras antes de esta transformación. Está bien hacer ejercicio y estar marcadita, tonificada, pero así ya perdiste lo femenina”, fue la opinión de la mujer.

De indemediato la artista mexicana expresó su sentir al leer dicha critica hacia su aspecto. “Lo CUIDADO, lo femenina también se lleva en “la boca”, y aunque la mona se vista de seda ¡¡¡MONA SE QUEDA!!! Y si algo se me pierde…no importa, me encuentra sin buscarla”, dijo Vanessa.La usuaria volvió a dejar su opinión en la caja de comentarios de la cuenta de Guzmán al ver que le había respondido. Ella alegó que lo que le dijo a la actriz fue de manera respetuosa pero qué ya,“entendía la fama que tiene de mala onda”, y nuevamente capturó la atención de la artista.

Vanessa: “A toda la gente que me odia gracias porque me hacen más fuerte”

“Furia la que te ocasiona ver lo que ves. Te invito a abrir públicamente tu IG y aceptar toda la crítica constructiva”, agregando que no le importa lo que los demás piensen de ella. “Esconderse en la barrera del que dirán deja mucho que decir. No soy santo de devoción para querer puras alabanzas, solo respondí a tu opinión no necesitada”.

Además la invitó a dejar las criticas y a reflexionar acerca de que nadie es perfecto. “Disfruta tu perfección y presúmela ante el mundo. Siéntete orgullosa de lo que tú eres y no busques un seudo reflejo de tu mínima versión en lo demás”.

Descubre más: