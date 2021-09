La reacción en las redes tras el nuevo título de Vanessa Guzmán como fisicoculturista

Vanessa Guzmán ha sido fuertemente criticada en las redes sociales por su aspecto físico. Y es que cientos de usuarios la señalan porque a su parecer la actriz está abusando del ejercicio al punto de que ya no tiene un cuerpo femenino. Pero sus arduas rutinas de entrenamientos se deben a que participa en concursos de fisicoculturismo.

Y es que la exparticipante del Miss Universo, Vanessa Guzmán, se ha dedicado a en serio a esa disciplina. En la que le está yendo muy bien, tal es así que el mes pasado ganó un evento, y ahora volvió a alzarse con el primer lugar del concurso que se realizó en Estados Unidos.

Guzmán lleva dos premios en un mes

La oriunda de Ciudad Juárez, se midió a representantes del mundo fitness. Y estuvo compartiendo imágenes previo al evento NPC North American Championship, a través de sus redes sociales.

El escultural cuerpo de la actriz de 45 años se pudo apreciar cuando esta posteó algunos videos en bikini. Además, mostró en su cuenta de Instagram sus rutinas y su preparación para el desfile frente a los jueces y el público. En el cual asombró a todos por su gran musculatura.

“Seguiré trabajando duro para conseguir más logros”

“No tengo palabras, gracias a todos por su apoyo. La nutrición es la parte más importante de cualquier programa. No hay ningún tipo de entrenamiento que funcione sin un gran plan de alimentación. Gracias por dejarme ser parte de este equipo. Seguiré trabajando duro para conseguir más logros”, aseguró Vanessa.

Ya Guzmán se había alzado también en el certamen Vallarta Body Fit, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco. En esa oportunidad logró obtener tres preseas: dos de oro y una de bronce.

“Como pueden ver, ya cada vez más lista con mi joyería. A todos gracias por sus comentarios. Estamos aquí en backstage esperando que arranque la final femenil, estamos todavía en la etapa final del campeonato de los hombres, así que seguiremos nosotros”, contó por medio de sus stories.

Una minoría sigue criticando el aspecto de Vanessa

Aún así los seguidores de la actriz siguen impactados porque no les agrada el nuevo aspecto físico de la modelo. Tal y como se lee bajo el último post que colgó donde comparó su avance en un año.

“Creo que se ve vien, pero ya se paso de músculo para ser una muger femenina tan guapa”. “En lo personal, no me gusta como té vez, te prefería como lucías antes, más delicada y femenina”. “Me gustas más antes”. “Ay no, parese macho”, son algunas de las reacciones de los usuarios en Instagram.

Sin embargo, son más los que admiran y apoyan a Vanessa por su gran disciplina: “Te admiro mucho”. Hermosa”. “Eres un ejemplo de constancia y disciplina”. “Mucha gente te critica porque no saben lo que es disciplina y constancia. Yo te admiro felicitaciones campeona”, manifestaron las personas que aplaudieron el nuevo trofeo obtenido por Guzmán.

