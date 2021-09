Netflix: en octubre se estrenará la película interactiva “Escapa del Undertaker”

El pasado Survivor Series el Undertaker anunció su retiro de la lucha libre, el personaje de WWE no solo trasnformó el entretenimiento sino que se ha construido como uno de los íconos mundiales del wrestling.

El Enterrador, además de su racha, ha protagonizado importantes momentos en el deporte y ahora también quiere hacerlo en la máxima plataforma de streaming: Netflix. La empresa ha sorprendido a los fanáticos del “Hombre Muerto” al anunciar la próxima cinta interactiva.

Escapa del Undertaker, protagonizada por Mark Calaway, tendrá una dinámica similar a Black Mirrow, donde los espectadores deberán tomar decisiones para huir de este ser. A la exestrella de WWE se unirán los miembros de The New Day, quienes será las principales víctimas.

“En Escapa del Undertaker, el Hombre Muerto ha tendido una trampa para el condecorado equipo The New Day en su mansión. Lo que no saben es que la residencia es una casa encantada extrema, repleta de desafíos sobrenaturales. Depende de los espectadores decidir el destino de estas tres pobres almas que intentan sobrevivir a la ira de Taker”, indica su trama

Se prevé que la película se estrene a nivel mundial en Netflix el próximo 05 de octubre de 2021. Además, a manera de promoción, se ha revelado imágenes donde Calaway luce su tradicional atuendo.

