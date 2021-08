¡OMG! YOU temporada 3: Netflix revela sangriento teaser, primeras imágenes y fecha de estreno

¡OMG! Netflix dejó a todos boquiabiertos al revelar las primeras imágenes, un sangriento teaser y la fecha de estreno de YOU temporada 3. Los fanáticos esperan obtener muchas respuestas a tantas interrogantes que dejó la entrega pasada; sobre todo si Beck está viva.

Netflix

La última vez que vimos a la pareja protagonista descubrimos que ella estaba embarazada. “¿Te imaginas a Joe Goldberg como padre? ‘YOU 3′”, se lee en la publicación de Netflix que hizo este 30 de agosto en su Instagram. En la red social, el gigante de streaming dio a conocer que esta nueva entrega llegará a la plataforma este 15 de octubre.

Primeras imágenes de YOU 3

Lo que hasta el momento se sabe es que la tercera temporada de YOU contará con diez episodios y se centrarán en la relación de Joe y Love.

Teaser de YOU 3

En el teaser se ve la preparación de un pastel para “baby Henry”, el futuro hijo de la pareja. Mientras se añade la crema de color blanca que cubre los bizcochos, la voz en ‘off’ de Penn Badgley reflexiona sobre su nuevo papel como padre y el nombre que le pondrán al bebé.

“No esperábamos un niño y mentiría si dijera que me hace gracia la idea de un mini-yo y que no será todo un reto. Espero que sigas mis consejos y no mis pasos. Pero cambiaré por ti. Conseguiré que me admires y que te sientas orgulloso de llamarme papá”, dice el protagonista.