Matrix 4: fecha de estreno del tráiler y las revelaciones del nuevo teáser

Casi dos décadas después regresa una de las sagas que más ha revolucionado el cine, sobretodo en la ciencia ficción. The Matrix Resurrections planteará una vez más la premisa de qué es real y la lucha entre la resistencia humana y las máquinas (inteligencia artificial).

Keanu Reeves será una vez más la piedra angular en este nuevo camino que promete revelar qué pasó tras la guerra en Sion. Su esperado tráiler llegará este jueves 09 de septiembre a las 15:00, aunque sus recientes teásers nos ha dejado imágenes que nos llevan a constantes especulaciones.

La decisión entre la pastilla roja y azul (real y virtual) da paso a un conjunto de imágenes donde NEO se enfrentará a la Matrix en una versión más adulta, aunque nuevos personajes hacen su esperada aparición, entre ellos Yahya Abdul-Mateen II (estrella en Candyman)

Qué revela el teaser

Accediendo al portal https://thechoiceisyours.whatisthematrix.com/mx/ tendrás que eligir entre la pastilla roja y azul. En cada una podrás encontrarte con imágenes y narraciones diferentes.

Sin embargo, la única vía es que la cinta contará el nacimiento de un nuevo Morfeo, donde el elegido tendrá que guiarlo a cumplir su camino para salvar a la humanidad. Aunque, muchos usuarios se han cuestionado si esto no forma parte de un bucle sin fin.

Según explican en The Hollywood Reporter, el tráiler comienza con Thomas Anderson (Keanu Reeves) en una sesión de terapia donde avisa a su terapeuta (Neil Patrick Harris) que ha tenido sueños que no eran solo sueños. “¿Estoy loco?”, dice. Sabe que hay algo que no está bien, pero no recuerda qué es Matrix.

Más adelante en el próximo tráiler, Anderson se encontrará con una mujer (Carrie-Anne Moss) en una cafetería, se darán la mano… pero no se acordarán el uno del otro. El protagonista, interpretado por Keanu Reeves, se pasa los días tomando pastillas azules recetadas por su médico; se pregunta por qué todo el mundo usa teléfonos mientras sube en un ascensor.

La cinta se estrenará el 22 de diciembre de 2021. El elenco estará conformado por Keanu Reeves, Carrie Moss, Priyank Chopra, Jessica Henwick, Neil Patrick, Jada Pinkett, Yahya Abdul-Mateen Y Christian Ricci.

