Qué le dijo Ninel Conde a Maribel Guardia sobre su situación

Maribel Guardia fue una de las personalidades del mundo del espectáculo que se manifestó ante la noticia de la fuga de Larry Ramos, esposo de la presentadora Ninel Conde. Pero la actriz y cantante lo hizo de manera solidaria, y no arremetió en contra de la animadora, como algunos lo han hecho, por, presuntamente, haber dejado pasar por alto los delitos cometidos por su pareja.

Y es que la polémica fuga del colombiano, quien estaba con grillete y arresto domiciliario generó revuelo entre los artistas. Pues muchos miran con incredulidad que la actriz y cantante Ninel Conde, no se haya dado cuenta de las acciones fraudulentas de su esposo. Pero Maribel Guardia se manifestó para respaldar a su colega.

Durante la función de la obra ‘Nuevo Tenorio cómico‘ la también presentadora, confesó que intercambió mensajes de texto con Ninel. Aunque sin dar muchos detalles al respecto, pues quiere respectar el duro momento que atraviesa la actriz.

Guardia: “No sé cómo lo logra“

Pero Guardia sí reveló que Conde está viviendo momentos muy difíciles, y con grandes problemas que según dijo, a ella la derrumbarían. Según El Universal, la animadora comentó que Ninel, “está pasando por momentos muy difíciles, no se lo deseo a nadie”, comenzó indicando.

Agregando que admira la fortaleza y empuje que tiene la animadora para sobreponerse ante las dificultades que ha tenido: “Sus últimos tiempos han sido siempre con muchos problemas. No sé cómo lo logra, cómo tiene ese caparazón y fuerza para seguir adelante con tantos problemas, yo con lo mínimo me derrumbaría”, declaró a la reportera Araceli García, antes de la función.

Prosiguió recalcando la gran persona que es Ninel y que por esa razón ella no la recrimina por el desacierto que tuvo al escoger su pareja sentimental. Por eso Guardia no cuestionó a Conde durante la conversación, sino que le deseó qué, “Dios la acompañara, que la bendiga y la proteja”.

Conde dijo que no entiende el por qué de las cosas

Por último dejó saber qué respuesta le dio la animadora cuando le escribió para hacerle saber que la apoya en todo momento: “Me dijo que muchísimas gracias. Que no entendía por qué pasaban las cosas. Qué me puede decir la pobre, y yo no le puedo preguntar, yo no soy así”, relató a El Universal.

Otra que opinó sobre el delicado momento que vive Ninel fue su colega y amiga, Andrea Legarreta. Quien aprovechó el segmento de noticias de su programa para manifestarse.

Legarreta comentó que su amiga no fue precavida y se dejó llevar por los sentimientos.“Es que sí es posible que no te des cuenta, que no sabes. ¡Si no se dio cuenta con quién andaba, menos se va a dar cuenta cuando se quite el grillete! ¡por favor! Hay que tener bien abiertos los ojos. A veces la soledad hace que te involucres con personas inadecuadas. ¡Ay Dios mío!”, indicó.

