Yuri confesó que está luchando con estas fuertes secuelas de la Covid-19

Yuri se contagió de la Covid–19, hace más de un año, justo al culminar las grabaciones de ¿Quién es la máscara?. Y después de tanto tiempo asegura que sigue enfrentando las terribles secuelas que el virus le dejó. Incluso, una nueva le fue diagnosticada recientemente.

La famosa actriz y cantante, Yuri, cofensó que ha visto como su salud se ha venido deteriorando a raiz de su contagio el año pasado. Y tras acudir a varios doctores tratando de descifrar por qué está presentando problemas, descubrieron que está padeciendo de disautonomía.

“Señor, ¡pues llévame!“

“Me regresaron algunas secuelas en el sistema nervioso, me (lo) detectaron. Me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita. Gracias a Dios pude detectarlo a tiempo. Fui con un neurólogo, dos neurólogos, me detectaron que tengo disautonomía. Que no es de muerte, pero sí es muy difícil”, explicó para el programa Hoy.

La artista pidió ayuda médica tras sufir constantes desmayos y dolores de cabeza muy fuertes. Y luego de realizarle una serie de estudios, detectaron que se trata de un nuevo padecimiento producto de la Covid. También su presión ha subido a niveles tan altos, que ha tenido varios desmayos y fuertes cefaleas.

Incluso, la cantante confesó que los problemas de salud que está enfrentando la han llevado a pensar en su muerte, porque ya no soporta sentirse mal: “Digo: ‘oye, si yo voy a estar así, y mi calidad de vida no es tan bonita, ay, Señor, ¡pues llévame!’. Claro, en ese momento dices ‘¿cómo que llévame?’, tengo a mi hijo, tengo a mi hija, tengo a mi esposo. Pero sí llega un momento que sí te desesperas, definitivamente”, relató la cantante.

Yuri también padece de pérdida de cabello por el virus

Anteriormente, la reconocida cantante había relatado otra de las desagradables secuelas que le dejó la Covi-19. Así como su pérdida de cabello, razón por la cual tuvo que usar pelucas en la ceremonia de Premios Lo Nuestro. Luego explicó en detalle cómo en los meses posteriores a su recuperación sufrió de una incontrolable diarrea al punto de pensar en usar pañal.

Aseguró que está presentando pérdida de memoria, también como consecuencia de su contagio. En una entrevista con la periodista de espectáculos María Patricia Castañeda. La intérprete dijo que una de las principales consecuencias físicas que le dejó el SARS-COV 2 fue una intensa diarrea que la limitó a hacer sus actividades con la normalidad de antes.

“Lo hice popó todo“

Comenzó explicando que las molestias estomacales la llevaron a pensar en usar pañales para adultos mayores. “En diciembre muchas diarreas. O sea, yo me hacía casi casi popo en donde cayera. Yo iba y venía. Me tuve que poner un pañal casi casi”, expresó. Y contó una desagradable anécdota que le ocurrió durante la grabación de su más reciente videoclip ¿Dónde quedo yo?. La veracruzana no pudo contener las ganas y se hizo del baño sobre su vestuario.

“Me acuerdo que me prestaron un versachazo divino y todo, no, pues lo hice popó todo. Lo tuvieron que lavar”, relató. A Yuri, de 57 años, también le dieron temblores, ansiedad por no poder respirar y ruptura de cabello. Afortunadamente su cabellera está creciendo gracias a una vitaminas que le recetó su doctor. Aunque dijo que tiene espacios en donde no le ha crecido.

