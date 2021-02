La enfermedad por la que Yuri está calva y tuvo que usar peluca en Premios Lo Nuestro

Yuri fue una de las conductoras de la ceremonia de Premio Lo Nuestro realizada hace unos días, en Miami. La mexicana presumió su increíble cuerpazo con vestidos elegantes y muy llamativos, sin embargo solo una cosa captó más la atención que la belleza de la artista, y es que optó por llevar varias pelucas durante toda la gala.

Yuri, de 57 años, deslumbró con su talento y hermosura la noche del gran evento. Sus impecables atuendos eran dignos de la entrega de reconocimientos y más ante tantas estrellas. La presentadora hizo su aparición llevando el cabello recogido con un gran moño.

Posteriormente, se colocó una peluca larga y de color rubio, y cerró con una de un tono casi blanco, muy corto y liso.

Ahora se dio a conocer el por qué de estas melenas postizas, aunque todo el mundo pensó que era parte de su estilo único y atrevido. En una reciente entrevista a los medios, se tocó el tema de su pasado contagio de Covid-19 y las consecuencias que tiene tras sufrir la terrible enfermedad.

Yuri siendo muy honesta manifestó que una de las secuelas que está sufriendo es la alopecia. Siendo esta la razón de sus distintos looks en la ceremonia. “¡Me dejó pelona, mana! Por eso usé peluca en Premios Lo Nuestro”.

No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito. Pero ya se me quitó lo que tenía. Ya estoy en tratamiento”, aseguró la mexicana.