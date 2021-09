Por este polémico tema Regina Blandón pide “trabajar en la empatía”

Regina Blandón ha compartido abiertamente sus pensamientos e ideologías acerca varios polémicos temas de coyuntura social. La actriz de teatro intenta ayudar a varias casusas sociales por medio de sus redes sociales.

La famosa ‘Bibi’ de ‘la familia Peluche’ promueve la colaboración y aceptación a movimientos feministas; la proelección y la diversidad sexual. Así como también presta su ayuda a organizaciones y fundaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas de bajos recursos o con terribles enfermedades.

“No binaria”

Ahora, María Regina Blandón Marrón se inclinó por la causa de apoyar el respeto de los pronombres de cada persona. “En esta cuenta apoyamos a la bandita nb (no binaria) y respetamos sus pronombres”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter, en la que tiene casi 682,000 seguidores en la red social del pajarito.

La nacida en Ciudad de México, alzó la voz para alegar a favor de las personas no binarias. Mientras explicó el por qué del uso del lenguaje inclusivo. Pues el tema está en boca de todos luego de que un video se hiciera viral, en el que una persona pide se le nombre como “compañere” en una clase virtual vía Zoom.

“Hay que trabajar su empatía, oiga”

Al respecto del controversial tema, las opniones son dividas pues algunos aseguran que usar pronombres como “elle” es una falta a las reglas impuestas por la Real Academia de la Lengua Española. Aunque otros se declaran a favor del respeto de todos los tipos de género y las formas de expresión de cada persona.

Por ello, Regina reposteó uno de los artículos de opinión que surgieron en la página Animal MX, con respecto al tema: “Miren informémonos antes de estar diciendo ‘Na, ¿qué son esas mamadas? Están destruyendo el lenguaje, yo no lo voy a usar, mimimi’ Este artículo lo explica fácil y rápido. Si después de leer por qué es importante usted no quiere, hay que trabajar su empatía, oiga”.

El texto recalca la importancia de aplicar el lenguaje pues, “aunque te cueste: el lenguaje incluyente visibiliza a las personas”. Otras de las causas que apoya la actriz el del matrimonio homosexual. Como mostró recientemente, cuando se discutía sobre la Ley en Yucatán. También le dio voz a Vivo para encontrarte, una serie de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sobre las personas desaparecidas.

Regina: “Quiéranse sus cuerpas“

Blandón también se unió a la tendencia body positive, la cual promueve el amor y la aceptación propia. “Quiéranse sus cuerpas. Así como estén, están chidxs”, escribió la artista, al pie de una fotografía sin ningún tipo de edición, donde aparece en ropa íntima.

En otro post, Regina también se sinceró sobre cómo trabaja su amor propio. “Advertencia: este post no es para que me digan “no, pero no hagas caso, no, pero así te ves bien”. No me estoy tirando al piso para que los likes me reanimen o porque quiero atención. Es por si alguien también le habla de la chingada a su cuerpo por no verse de cierta forma (la que cada quien haya idealizado para sí mismo) y para apapacharnos un poco más”, comenzó Regina.

A diario me levanto a pesarme y no saben lo dlv que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen: “bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre “arreglada”, siempre fit y “ay, qué bueno que enflacaste te ves MUCHO mejor”, etc etc etc etc. “Y no estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar “de cierta forma”, no tiene por qué sentirse de la chingada, ¿no?”, expresó la actriz.

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l

✨En esta cuenta

apoyamos a la bandita

nb y respetamos sus

pronombres ✨

|____________l

\ (•◡•) /

\ 💕/

—

| | https://t.co/eHgRIRRqEo — Regina Blandón (@ReginaBlandon) August 26, 2021

Descubre más: