Regina Blandón trata de parar los ataques en su contra por un comentario falso que circula en las redes sociales

Regina Blandón se manifestó ante la dura situación que está atravesando, luego de que se difundiera un comentario en su nombre a través de las redes sociales, el cual alega que es falso. Y es que en las últimas horas ha estado circulando un falso tuit que asegura que está en contra de los niños con cáncer.

A pesar de que Regina Blandón, reconocida por su papel de ‘Vivi’ en la comedia ‘La familia Peluche’, siempre ha manifestado su apoyo a las víctimas de esta terrible enfermedad. Incluso ha impulsado varias campañas para apoyar a las comunidades vulnerables en el país que atraviesan por esta dura situación.

“Inventar un tuit que yo supuestamente escribí“

Esto se dio luego de que se volvió viral un tuit difundido, presuntamente, desde la cuenta de Blandón. “México es tan tercermundista que le dan más importancia a las niñas y niños con cáncer que a las y niñxs trans”, se lee en el post que se ha replicado por cientos de usuarios en las redes sociales. Pero que no se encuentra el el timeline de la actriz.

Esto causó que Regina se volviera tendencia en las redes y que recibiera cientos de comentarios insultantes. “Qué pendejada dijiste”. “Qué mal que piense así”. “El cáncer es algo muy grave, por si no lo sabes, un chico trans no tiene peligro aparte”. “Además de hacer cine horrible y asqueroso, demuestra que es una persona horrible y asquerosa”. “Yo que pensaba que solo hacía películas malas y ahora también tuitea chingaderas”, son algunos de los comentarios en contra de la artista.

Tras estos ataques hacia la actriz, salió en su defensa a explicar que ella no tuvo nada que ver. Y que es uno más de los casos realizados por personas mal intencionadas en contra de artistas. “Alguien tuvo a bien ser lo suficientemente deleznable como para inventar un tuit que yo supuestamente escribí. Y le hizo captura de pantalla y ‘lo borró de su timeline’”, comenzó explicando Regina.

“Querer difamarme y calumniarme“

Además, destacó que ella es muy cuidadosa con las faltas ortográficas por lo que los errores de escritura y lenguaje inclusivo que son evidentes en el texto viralizado no son de ella. “Yo no borro tuits. Estoy tratando de justamente aprender y reaprender. Está mal escrito el tweet, yo no hago eso, yo cuido mucho mi redacción y ortografía, lo hago lo mejor posible y el lenguaje inclusivo está mal usado”, resaltó.

Agregando que si van a intentar perjudicarla con algo así que lo hagan bien. “Pero si va a chingar a alguien y está haciendo un fake news de ese tamaño úsenlo bien. Estoy emputadísima, mal. Todos estamos aprendiendo, reaprendiendo, pero lo que más nos falta es empatía, pararnos en los zapatos de los de enfrente, no saben lo que estoy pasando”, destacó.

Para conlcuir selaló qué, “todo esto, el querer difamarme y calumniarme salió porque defendí el derecho a las mujeres a decidir. Haga lo que quiera con su vida y no le quite el derecho a los demás de hacer lo que quiera con la suya’, a eso se resume”, explicó.

