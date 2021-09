Esta artista confesó que le “hubiera encantado” ser novia de Luis Miguel

Yuri estuvo recientemente de invitada al programa de Youtube En casa de Mara, en el cual contó un poco más de lo que fue su cercana relación con ‘el Sol de México’, Luis Miguel. Y es que la cantante confesó que tenía muy buena amistad con el galán, aunque ella anhelaba ser algo más.

Yuridia Valenzuela Canseco, nacida en Veracruz, confesó durante la entrevista que fue muy buena amiga de Luis Miguel. Pero no trascendió a más porque tenían intereses distintos. Aunque solían encerrarse en su recamara y compartir mucho, dijo que “esos zapatitos” nunca estuvieron debajo de su cama.

“Me hubiera encantado ser su novia”

La veracruzana explicó que aunque se tenían mucha confianza y pasaban mucho tiempo juntos,“solamente nos veíamos, no hubo nada, era más de manita sudada. No mana, esos zapatitos no estuvieron debajo de mi cama. Estuve muchas veces con él platicando. Fue de mis mejores amigos, las platicadas que me echaba con él eran de ‘no hombre’. Estábamos en Acapulco, él me decía que andaba en la playa, entonces llegaba con su moto”, dijo la intérprete.

Agregando que durante muchos años fueron muy unidos, pero ella nunca pudo “sacarle la sopa” a Luis Miguel. Pues el cantante era muy reservado y solo la escuchaba a ella. Revelando además, que a ella le hubiese encantado ser su novia.

“En la noche, no había nadie en la playa, y en copita yo le contaba todas mis cosas. Que el novio me dejó, lo que sea, pero él no contaba nada, no le sacaba la sopa. Me hubiera encantado ser su novia”, le confesó a Mara Patricia Castañeda.

“Estaba divino“

También dese sinceró al contar que se sentía muy atraída por el artista, pues en esa época de su carrera estaba en excelente condición física. Expresando que ‘el Sol de México’ estaba “divino“.

“Pa qué les digo que no, que no soy santa y virgen. Me hubiera encantado, pero nunca me vio como una pareja, ni yo a él. Aunque me hubiera encantado. Aunque qué bueno que no pasó, habría salido mal”, dijo entre risas.

“Me tocó cuando estaba joven y hacía ejercicio, estaba divino, lo sigue estando. Pero joven, pues todos estamos divinos, aunque la neta, qué bueno que no. Él como que no, siempre me vio de otra manera, es más yo le llevaba a mis novios y me preguntaba: ‘¿con quién andas ahora?’”.

“Luis Miguel sí me echaba mi taco de ojo”

Además, recordó que a Luis Miguel le gustaba conocer a su parejas para ver si eran un buen partido para ella, incluso les adevertía que la cuidaran y respetaran: “Yo andaba de novia con Rodrigo (Espinoza) y él le advirtió, le dijo: ‘cuídala, ámala, protégela’. Gracias Micky por eso. La verdad sí me hubiera gustado porque estaba muy buenón”, relató.

Aunque, a Yuri le gustaba mucho su mejor amigo, ahora aegura que lo mejor fue no involucarse sentimentalmente, pues sus parejas terminaban muy dolidas cuando rompían. “Y también qué bueno que no pasó porque veo que a todas las novias las dejaba muy malitas, pero sí me echaba mi taco de ojo”.

Para concluir, la artista confesó que siente mucho no haber continuado con la amistad. “Ya no tengo contacto con él, cuando se alejó del Burro (Van Rankin) y del grupo de sus amigos, pasó eso. Igual y es porque estoy casada y estamos en otros canales”, explicó.

