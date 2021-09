Las polémicas declaraciones de Paty Navidad tras superar el coronavirus

Paty Navidad reapareció tras haber superado con éxito su contagio de Covid-19. La actriz estuvo de invitada en el programa Al Extremo, con Carmen Muñoz, para hablar sobre el su enfermedad y aclarar su opinión al respecto del virus y la vacuna. Luego de que en sus redes sociales compartiera información conspiracionista y en contra de la inmunización.

Paty Navidad continuó firme en su manera de pensar sobre la pandemia, y explicó qué trataba de decir a través de las plataformas en internet. Además, dijo que ella nunca ha deseado el mal a nadie. Y sobre la polémica generada en las redes, recalcó que ella nunca negó la existencia de la Covid.

“Nunca he dicho que el coronavirus no exista“

Ana Patricia Navidad Lara, nacida en Culiacán, comenzó dirigiéndose a la gente que la agrede: “¡No me morí, señores! Lo siento de verdad, discúlpenme todos los que querían que me muriera”, y agregó que no se metan con sus seres queridos. “Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo. Todo lo que quieren contra mí aquí estoy, pero la familia es sagrada y se tiene que respetar“.

Navidad continuó comentando que sabe que hay muchas personas que le desean el mal sin razón. Pues su manera de pensar es de ella y no afecta a nadie. “Hay molestia, tristeza, dolor, eso ya no, pero también me lo trato de tomar con humor. La gente lo que quiere es verte derrotado, verte mal, entonces lo que le puedes dar a la gente es lo mejor de ti. Mi locura es sana, no hace daño, no le hago daño a nadie”, explicó.

“Al final del día soy responsable de todas mis decisiones y las consecuencias. Es la primera vez que hablo de estos temas, nunca más, de qué he dicho y no he dicho. La primera: nunca he dicho que el coronavirus no exista. Al contrario, he dicho que ha existido toda la vida, virus, bacterias, parásitos y es más. Tenemos que vivir con ello porque el sistema inmunológico se fortalece. Nunca he dicho que no exista”, comentó.

Paty: “Es mi derecho elegir vacunarme o no“

La también cantante, explicó los causas de su hospitalización y cómo se sentía: “Yo llegué al hospital por problemas de oxigenación. El diagnóstico era neumonía. Pero sinceramente nunca me sentí con neumonía. Sí me sentí con problemas de oxigenación leves”, y aclaró que no necesitó de intubación como se rumoró. “Nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas para respirar, ni estuve, como se dijo, intubada”.

Aunque, sí presentó complicaciones en su salud y que los especialistas querían intubarla: “Ahora, sí tengo que decir que cuando llegué dijeron ‘viene gravísima, hay que intubarla’, y yo dije ‘por supuesto que no me vas a intubar’. Si me hubieran intubado, muy posiblemente no estaría aquí”, relató.

Y acerca de la información que estuvo compartiendo en las redes, aseguró que no lo hizo para motivar a sus fans a no vacunarse. “Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira“, y aclaró que su decisión se debe respetar y sigue en pie. “Yo he dicho, ‘yo Patricia Navidad, no me vacuno’, pero es mi derecho elegir vacunarme o no. La gente que haga lo que quiera, que se haga responsable. Eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias”, explicó la cantante.

“No tengo una red social desde hace como mes y medio“

Para concluir explicó lo que sucede con sus cuentas en las redes sociales. Pues actualmente no tiene ninguna, luego de que la última se la eliminaron tras contar que ya había superado el virus.

“No tengo una red social desde hace como mes y medio que fue la última que me quitaron. La única que tenía porque todas las demás me las quitaron desde enero de este año. Abrí cinco cuentas en Twitter, pero me las quitaron, a la hora de abrirlas a los minutos me las quitaban. Entonces no pasa nada”, contó Paty.

Descubre más: