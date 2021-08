Una actriz “enemiga” de Paty Navidad se olvida de sus altercados y le desea pronta recuperación

Paty Navidad sigue recluida en el hospital por complicaciones con la Covid-19. Desde la madrugada del martes, tuvo que ser llevada al centro de salud por presentar baja oxigenación. Sin embargo no ha necesitado ser intubada, hasta el momento, como algunos medios de comunicación habían informado.

Fue el programa dedicado a las noticias de la farándula Ventaneando, a través de un breve reporte, el que notificó que Paty Navidad está hospitalizada, y que su condición es estable, pero bajo observación médica. Al salir a la luz pública la noticia de su estado de salud, varios de sus colegas han enviado sus buenos deseos y oraciones a la exreina de belleza.

Como es el caso de Sabine Moussier, que además llama mucho la atención. Pues las actrices han tenido roces anteriormente y según se cuenta están enemistadas. Sin embargo, eso no le importó a Moussier y le mandó unas palabras de apoyo a Paty.

“La noticia fue muy fuerte para mí“

“La noticia fue muy fuerte para mí. Yo creo que nadie merece estar en esa situación, absolutamente nadie. Yo lo único que puedo hacer es pedirle a Dios por ella”, afirmó para el programa Sale el sol, durante una entrevista, y continuó: “Y si yo puedo ayudar en algo, pues obviamente aquí estoy para quien me necesite”.

Asimismo, la actriz pidió que no se ensañen en contra de Navidad por haber hablado abiertamente de su opisición a colocarse la vacuna y todas las teorias acerca del virus.

Con respecto al motivo de la enemistad que existe entre las artistas. Se especula que el que era novio de Paty en ese momento, Leonardo Demian Bours, sostenía un amorío con Sabine, hace algunos años atrás. En el programa Ventaneando, el año pasado, Moussier habló acerca del tema, aunque sin ahondar mucho.

“Las mentiras de la persona que nos hizo esto a las dos“

Por lo que Paty contestó a las declaraciones de Sabine en esa entrevista: “La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace 3 años, por favor, Sabine Moussier deja de hablar de mí. Si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado. Está perdonado y te agradezco me hayas liberado de Leonardo, de corazón les deseo mucho amor. ¡GRACIAS!”, escribió en diciembre pasado, a través de su cuenta de Twitter.

Sabine replicó ese comentario de Navidad, con un posteó en su cuenta de Instagram: “Aquí está la entrevista que di, como puedes ver, no hablé de ti, Patricia Navidad. Lo único que hice fue contestar una pregunta lo más concretamente posible y esbozar mi opinión hacía otra pregunta con una monosílaba. Tengo derecho a hacerlo, al igual que tú tienes el derecho de hacer públicas tus opiniones”.

“Soy una mujer honesta y directa, por lo que te digo que no pude haberme metido en una relación cuando ni siquiera sabía que existía. Es increíble que se me culpe por la falta de lealtad y las mentiras de la persona que nos hizo esto a las dos y con la cual hace un tiempo que ya no estoy”, concluyó Sabine.

Descubre más: