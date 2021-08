Mientras Paty Navidad está hospitalizada por Covid-19 se prenden las alarmas por los compañeros de MasterChef Celebrity que se contagiaron con ella

La actriz Paty Navidad se encuentra en el hospital por complicaciones con la Covid-19. Desde la madrugada de este martes tuvo que ser llevada al centro de salud por presentar baja oxigenación, pero se desmintió, hasta el momento, haya tenido que ser intubada. Como algunos medios de comunicación han informado.

El programa dedicado a las noticias de la farándula Ventaneando, a través de un breve reporte, notificó que Paty Navidad está estable. Sin embargo, la exreina de belleza está siendo monitoreada por los médicos del lugar.

La mexicana está padeciendo los estragos de la terrible enfermedad, siendo ella una de las principales detractoras de la vacuna contra Covid-19. Razón por la cual hace unos días le fue suspendida su cuenta en Instagram. Luego de que manifestara airadamente su oposición al uso del cubrebocas y hasta dudando de la existencia del virus que hoy padece.

“Su salud se ha visto muy afectada“

Se supo que Navidad contrajo el virus durante las grabaciones de su nuevo reality show, MasterChef Celebrity, de la planta televisica, TV Azteca. Al igual que David Salomón y Rebecca de Alba, de esta última, se informó que ya se encuentra estable en su residencia. Aunque las labores del programa están, por algunos días y como medida de precaución, paralizadas. Para cuidar a los participantes y prevenir más contagios.

“Su salud se ha visto muy afectada, por lo que la madrugada de este martes tuvo que ser ingresada de emergencia a un nosocomio de la CDMX. Nos confirman que una unidad de ERUM tuvo que ir por ella a su domicilio para trasladarla al hospital, ya que iba muy mal e incluso ya necesitaba intubación para apoyar su respiración”, publicó la revista TVNotas.

Al momento ninguno de los familiares de la artista han ofrecido declaraciones a la prensa sobre el estado de salud de Paty. Y muchos lo que hacen es recordar que la mexicana se encargó de difundir información en contra de la Covid-19. Esto porque según ella, el virus fue creado y la inmunización a las personas tiene un fin oculto.

“Inteligencia Artificial“

“Esto significa COVID-19, es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial. Con la Identidad Digital, con la vacunación, entre otras cosas más. No estoy enferma de una clave de Nuevo Orden Mundia. Estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”, había escrito en un post antes de que su cuenta apareciera inhabilitada, hace unos días.

Navidad se ha mostrado incrédula a la enfermedad desde que esta comenzó a azotar al mundo. Estando en el ojo del huracán por sus escandalosas declaraciones en cuanto al virus. Aunque hace un tiempo, admitió que tuvo que someterse a una prueba de protocolo para poder trabajar en el proyecto de TV Azteca.

Incluso, al revelarse los contagios a la interna del programa esta no confirmó si está o no enferma, pero sí dijo que no presenta sintomatología: “Respeto los distintos pensamientos. Y no tengo problema en realizarme pruebas de protocolo que ahora son requisitos indispensables para poder trabajar. Pero definitivamente pienso que nadie en el mundo se infecta de un “virus letal” sin tener ni un sólo síntoma. Como ahora dicen que es mi caso.”, añadió en esa ocasión.

Patty: “No al nuevo orden mundial”

“Reitero mi respeto para quienes piensan diferente a mí, pero al igual que ellos,. Yo también merezco respeto, aunque piense y sea muy diferente a la gran mayoría. Por su atención, ¡GRACIAS! ¡DIGAMOS NO AL MIEDOVIRUS!”, señaló Patty.

La nacida en Culiacán, Sinaloa, había colgado un mensaje llamando a no creer en la vacuna contra el coronavirus: “¡NO AL NUEVO ORDEN MUNDIAL DICTATORIAL Y TIRÁNICO!¡NO AL MIEDO, NO A LA MANIPULACIÓN Y NO A LA MENTIRA!#YoNoMeVacuno”, indicó la artista.

“No me he vacunado, ni me vacunaré“

Indicando además que la prueba PCR es un “instrumento para provocar miedo, controlar masas y deshumanizar”. Detallando que la televisora de donde labora, luego de pertener por muchos años a Televisa, no la obligó a vacunarse, porque respetan la decisión de cada quien, siendo esto “un derecho, no una obligación”.

“A quien corresponda: No me he vacunado, ni me vacunaré. La vacuna es un derecho, no una obligación. Y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quien decide vacunarse. A mí nadie me ha pedido, exigido u obligado a vacunarme. Agradezco infinitamente la oportunidad que se me brinda de trabajar respetando mi pensamiento, mi decisión, mis derechos e integridad de humana”, expresó antes de que le cerraran la cuenta.

