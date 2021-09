Estos artistas siguen siendo víctimas de las secuelas de la Covid-19

La Covid-19 no deja de causar estragos a nivel mundial, y no es una enfermedad que distinga entre clases sociales, edad o nacionalidad. Y así se puede observar a diario cuando salen a la luz casos de artistas que han contraído el virus. Que a principios del 2020 se convirtió en pandemia. Por eso acá te haremos un breve recuento de algunas de las personalidades que se han contagiado y los que padecen por sus secuelas.

El virus SARS-CoV-2, ha matado a millones, además que ocasionó la paralización del mundo, al obligarlo a confinarse para calmar los contagios. Por suerte las vacunas han apasiguado los estragos y las pérdidas mortales, de una pandemia que no ha tenido distinción.

“Esto no es un chiste“

Grandes famosos del mundo del entretenimiento como: Tom Hanks y su esposa, Madonna, Antonio Banderas. Hasta el expresidente de Estados Unidos, Donal Trump, entre otros, fueron de los primeros en dar positivos.

Y algunos de los casos más recientes, y populares en México han sido los de: Alejandra Guzmán; Yuri; Danna García; Paty Navidad; Kalimba; Laura Flores; Sammy Pérez, quien no pudo ganarle la batalla. O uno de los casos más fuertes en cuanto a la lucha para vencerla, el de Toño Mauri. Que todavía está presentando secuelas, luego de pasar ocho meses en el hospital y ser sometido a una cirugía de doble trasplante de pulmón.

J Balvin también padeció, ya hace un año, como lo confesó en esa ocasión a través de un video publicado en sus redes sociales. “Estoy apenas saliendo de la Covid-19. Han sido unos días muy difíciles, muy complicados. Esto no es un chiste y el virus como tal sí existe”, dijo el colombiano.

Toño Mauri pasó ocho meses en el hospital por la Covid

Robert Pattinson, dio positivo por coronavirus como lo reportó la revista ‘Vanity Fair’. Incluso el contagio de Pattinson provocó suspensión de la grabación de la película ‘The Batman’, en ese entonces.

Madonna, la ‘Reina del pop’, anunció el pasado año, que había dado positivo a la prueba de la Covid-19. Tras esto, donó US$1.1 millones para la investigación de vacunas. “Estuve enferma al final de mi gira en París. Como muchos otros artistas de mi espectáculo. Pero en ese momento todos creíamos que teníamos una gripe. Gracias a Dios ahora todos estamos en forma y en buen estado de salud”, dijo la cantante de 61 años, a través de su Instagram.

Y entre los que han sufrido las fuertes secuelas de la enfermedad está Toño Mauri. El presentador, recientemente se dirigió a todas las personas que dudan de la existencia del virus o de la importancia de colocarse la vacuna. Pidiéndoles que lo hagan. Que lo tome como ejemplo del peligro de la enfermedad. “Yo a todo mundo le digo que se vacune, a todos. Porque yo creo que si hay algo que puede ayudar a evitar que pase lo que yo pasé. Si hay algo, pues no dudaría en hacerlo. Porque yo ya sé lo que fue. Si antes de haber pasado por esto hubiera esta vacuna, a lo mejor no sé qué hubiera pensado, pero muy seguramente me la hubiera puesto. Yo no lo pensaría, y éste ha sido mi mensaje”, indicó.

Danna García hace terapias postcovid con cámara hiperbárica

Paty Navidad, quien estuvo en el ojo del huracán por compartir su opinión acerca del origen de la Covid y la vacuna. Fue víctima del virus, poco después y fue a parar al hospital. “¡No me morí, señores! Lo siento de verdad, discúlpenme todos los que querían que me muriera. Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo. Todo lo que quieren contra mí aquí estoy pero la familia es sagrada y se tiene que respetar“, mencionó en entrevista con Carmen Muñoz.

Por último, Danna García, aún sigue intentando recuperarse del virus: “Miren mis terapias postcovid. Cámara hiperbárica”, compartió en una publicación, reciente de su Instagram.

Hace un tiempo, la colombiana explicó los otros síntomas que padecía: “Estamos hablando de caída de pelo, retención de líquidos, sientes cualquier cosa mil veces más, te duele hasta un rose, subida de peso, el tema respiratorio, de vez en cuando siento que me falta un poco de aire, resequedad extrema en todo el cuerpo e inflamaciones a nivel celular”.

