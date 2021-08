La reacción de Eric del Castillo al embarazo de Lyn May

Lyn May está en boca de todos desde que informó que dentro de poco se convertirá en madre, a pesar de tener 68 años. Según la vedette, ya tiene tres meses de embarazo del cantante Markos D1. Aunque muchos no quieren creer lo que dice, pues primero comentó que “dice cosas para entretener a la gente”. Y sobre este increíble acontecimiento fue cuestionado Erick del Castillo, con quien presuntamente la vedette mantuvo un amorío.

Lyn May afirma que pronto recibirá a la cigueña, y explicó que se dio cuenta que esta llegaría cuando notó que su periodo mestrual no se presentó. La bailarina y actriz de cine ha usado sus redes sociales para compartir con su público la llegada de su nuevo bebé, pues asegura que ya tiene tres hijas adultas, aunque no da detalles sobre ellas.

“Cada quien es dueño de inventar lo que quiera“

La nacida en Acapulco explicó que este acontecimiento no le resulta extraño y menos en su familia, pues su madre se convirtió en mamá a los 65 años. Por ello, se le preguntó al reconocido actor de telenovelas, Eric del Castillo, qué piensa al respecto. Quien con mucha mesura contestó que si es lo mejor para la vida de la bailarina “ojalá” así sea.

“Bueno, ojalá, si eso le conviene a su vida personal. Pues qué bueno, ojalá”, dijo durante una entrevista en el programa De primera mano. Aunado a esto, el intérprete comentó que de ser inventos de Lyn, como muchas personas aseguran, eso es asunto de ella, pues tiene la libertad “de inventar lo que quiera”. Aunque sí recalcó que está mal confundir a los fans con mentiras.

“Yo respeto mucho lo que digan los compañeros, y cuando sean mentiras comprobadas hacen mal porque desorientan al público y se crean un ambiente de que los actores, los artistas, somos mentirosos. Pero cada quien es dueño de inventar lo que quiera, ojalá que sean siempre cosas verídicas”, expresó Del Castillo.

“Era soltero, y yo soltera“

Hay que recordar que en mayo de este año, Eric y May, fueron invitados al programa Chisme no like. Y durante la conversación dejaron entrever que tuvieron un romance, cuando los dos estaban solteros.

Los artistas comenzaron recordando la época en la que trabajaron juntos durante la película Perro callejero, en 1980. Y de acuerdo con la acapulqueña, ambos se sintieron atraídos. “Todavía él no estaba matrimoniado, era soltero, y yo soltera. Pues, ¿verdad’”, le preguntó al padre de la también famosa actriz, Kate del Castillo. “Pues sí”, contestó Del Castillo.

Además la vedette reveló que el actor la habría conquistado con sus canciones, pues siempre le dedicaba románticos temas a May. Para ganarse el corazón de quien hasta ese entonces era su amiga. Pero la relación no avanzó y ambos contrajeron matrimonio con otras personas.

