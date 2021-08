Markos D1 confesó cómo se enteró que será padre del hijo de Lyn May

Markos D1 es el supuesto padre del bebé que espera la famosa vedette Lyn May. Aunque esto parece increíble y poco probable, pues la nacida en Acapulco México, tiene 78 años. Pero ella insiste en que está felizmente embarazada.

Markos D1 fue abordado para conocer públicamente su sentir tras la revelación de la artista. El hombre quien tiene una carrera como cantante, confesó cómo fue que se enteró que se convertiría en padre, del hijo de la mujer con quien mantiene una “relación especial”.

“Tenemos una relación especial“

El artista dijo que supo fue a través de las redes sociales, porque la actriz de cina y bailarina no le notificó de la noticia en persona: “Tenemos una relación especial. No tenemos una relación de pareja, pero a veces cosas pasan y yo me enteré del embarazo al igual que ustedes, a través de las redes”, comenzó explicando el cantante.

Agregando que él no presta atención a las burlas y malos comentarios de los que está siendo víctima, al igual que la vedette, desde que se supo la noticia. También contó que hace unos días salió a comer con Lyn y aprovechó en preguntarle sobre si el embarazo es verdadero, pero la actriz no quiso responderle directamente. Solo le dijo que pronto conocerá el sexo de su futuro bebé.

“Me tiene en este estado de pregunta“

Asimismo, Markos confesó que sí cree en May porque está actuando como toda mujer embarazada, pero a veces tiene dudas. “Ayer, Lyn casi nunca come, y estaba como muy de antojos. Entonces si la veo como un poco más subidita de peso, a (como estaba) la última vez que la vi. Entonces no sé, puede ser la pandemia, pueden ser muchísimas cosas. Al igual que ustedes, a mí me tiene en este estado de pregunta si sí está embarazada por su edad, por muchas cosas”, explicó.

Sobre la petición de una prueba de maternidad para corroborar que el hijo sea de él, el joven señaló que confía en Lyn y no la cree capaz de engañarlo con algo tan delicado. Y para concluir dijo que en cuanto al nombre que le colocarían al bebé contó que ya hay dos en la lista: Gustavo, por la petición del periodista Gustavo Adolffo Infante; y Belinda.

Hasta el momento las dudas sobre el estado de gestación de la artista son grandes. Pues ella misma se ha retractado varias veces sobre sus declaraciones, la última fue porque dijo que eran mellizos, y luego apareció asegurando que solo es un bebé.

