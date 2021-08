Lyn May sueña con que su bebé sea varón y este famoso presentador le propuso un nombre

Lyn May sigue asegurando que dentro de poco se convertirá en madre, a pesar de tener 68 años. Según la vedette, ya tiene tres meses de embarazo, aunque muchos no quieren creer lo que dice, pues primero comentó que “dice cosas para entretener a la gente”.

Lyn May estuvo de visita en el programa De primera mano, donde conversó acerca de su increíble gestación. Afirmando que pronto recibirá a la cigueña. Y explicó que se dio cuenta que esta llegaría cuando notó que su periodo mestrual no se presentó. Sin embargo, en el momento que los presentadores intentaban ahondar en los detalles del tema, actriz y cantante oriunda de Puerto de Acapulco no hizo más que evadirlos.

“Todas las mujeres nos embarazamos“

“Ayer publiqué el ultrasonido”, comentó sobre los gemelos que según ella, está esperando. Y explicó que estos casos de embarazos a edades avanzadas no son extraños para ella pues a su madre le pasó. “Todas las mujeres nos embarazamos. Mi mamá tuvo un hijo a los 65 años”, aseguró la actriz de cine.

Y Gustavo Adolfo Infante presentador del show le comentó que le va a organizar un baby shower “para que le lleven pañalitos al bebé”. Pero la vedette contestó que ese tipo de festejos no son de su agrado, que ella prefiere otras cosas, además que no tiene amigas para realizar fiestas.

“Prefiero que me den un Channel, cosas para mí. No inviten a nadie, no tengo amigas”, expresó. Mientras que le dijo a Lalo Carrillo, conductor del programa, que se acercara para tocarle la barriga con sus tres meses de gestación.

May: “Yo quería niños“

May asegura que tiene tres hijas que ya son adultas y siempre están en contacto con ella. “Ellas son empresarias. Mi hijas están muy bien y gracias a Dios viven bien tienen su vida. Ya cuando los hijos cumplen 15, 16 años viven su vida, yo ya no sé nada de ellos. Me hablan ‘mamacita, qué bonita te ves, estás muy linda, todos los días me llaman, todos los días. Hace un ratito me llamó Alejandra, mi hija, y me dijo ‘mamá qué bonita te ves en el programa. Dedícame esta canción que me gusta mucho”, explicó, aunque no quiso revelar la identidad ni edades.

Asimismo, confesó que siempre ha soñado con ser madre de varones:“Yo quería niños desde mi primera hija, nunca tuve niño, puras niñas”. Mientras que otra de las presentadoras de la emisión, Addis Tuñón, le dijo a Lyn May que su carrera no necesita este tipo de “estrategias” para captar la atención. Ya que tiene una larga trayectoria y muchos fans de todas partes.

Por su parte Gustavo Adolfo le manifestó a la vedette su deseo de convertirse en su compadre: “Pero ¿cuál situación?, si es un embarazo es un motivo de felicidad, yo quisiera ser padrino de alguno de los niños, claro si se puede”, de inmediato Lyn le dio su aprobación: “¿verdad? Pero claro que vas a ser padrino”.

“Que uno se llame Gustavo“

“¿Habrá chance de que uno se llame Gustavo si es niño, o Markos se va a enojar”, fue la petición del periodista, quien de inmediato recordó al presunto padre de los bebés, el cantante, MarkosD1.

Fue hace unos pocos días que la artista reveló que está esperando gemelos: “Estoy muy bien, muy contenta, trabajando. Además contenta porque a mí me gustan mucho los niños. Va tan deprisa que parecen gemelos, dijo el doctor. Yo sé que no es fácil, si ya tuve tres, imagínate, y tenía 13 años cuando empecé”, aseguró durante una entrevista para el show Sale el Sol.

“¡El mundo puede opinar lo que quiera! No le hacemos daño a nadie simplemente vivimos el hoy y a mi me gusta la carne fresca. ¡Los quiero!”, escribió en su cuenta oficial de Instagram hace unos días.

