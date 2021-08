Según Lyn May estos son los hábitos que la hacen lucir una increíble figura a sus 68 años

Lyn May compartió sus mejores secretos para a sus 68 años, mantener una figura envidiable. Durante una entrevista para el programa dedicado a la farándula El Gordo y la Flaca, la polémica vedette dijo que todo se trata de cuidarse bien.

Lyn May, quien es nacida en Acapulco, México, con ascendencia asiática, sin pelos en la lengua, también dijo que el sexo la ayuda a estar en buena condición física. Y durante la conversación puso como ejemplo el caso de la artista Chiquis Rivera, de quien opina no cuida su aspecto, a pesar de ser muy guapa.

“Antes que nada, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien y pues lo demás ya saben”, comenzó revelando la actriz y bailarina. Agregando que otro factor importante es el “sexo, dos veces por semana”, al tiempo que soltó una pícara carcajada.

“No estar viviendo del recuerdo de la mamá”

De esta manera, los presentadores del show preguntaron la opinión de Lyn acerca de si tomar agua caliente con limón funcionaba para bajar de peso, como aseguró Chiquis Rivera. “Luego, luego se le nota que se hizo una lipo, pero bueno, ahorita todas las mujeres tenemos que estar pendientes de la personalidad. Porque pues no podemos andar cantando, parándonos en un escenario todas gordas. Digo, hay que tener respeto al público, porque el público es el que nos ama, nos mantiene”, comentó.

May dijo que Rivera tiene que cuidarse mejor su físico y dejar de estar a la sombra de la fama de ‘la Diva de la Banda’. “No porque tengamos una mamá famosa o un papá, un hermano famoso, vamos a estar viviendo siempre de la fama del otro, hay que ser nosotros mismos”, alegó.

Agregando que su acepatción y éxito con el público es porque querían a su madre.“Ella ahorita se da el lujo de que todo el mundo le aplaude por su mamá, por eso la gente la tiene por aquí, pero no siempre va a ser eso“, además le lanzó una especie de consejo a la cantante. “Ella tiene que prepararse, porque es su obligación, no estar viviendo siempre del recuerdo, del fantasma de la mamá”, indicó.

May: “Yo tengo mi cara bonita“

Aprovechando de negar los comentarios que indican que lo que opina de Chiqui es porque ella tiene un rostro hermoso. “Yo he tenido mi cara bonita, yo tengo mi cara bonita. No es nada más tener una cara bonita ni tener esas nalgas tan enormes que tiene. Porque esas nalgas se ven espantosas, sino que hay que saber hacer algo. Hay que estudiar”, añadió.

Ya anteriormente, Liliana Mendiola Mayanes, como realmente se llama la vedette, había arremetido en contra de Rivera, diciendo qué. “una mujer, una artista tiene que tener respeto para el público, ¿cómo es posible que salga tan gorda al público? Debe de adelgazar. Que ya no trague”, comentó May.

“Porque no es fea, que se ponga a entrenar, es un consejo. Mi vida ponte a adelgazar, duerme bien, come bien, coge bien y adelgaza. ¿Por qué no se busca a un entrenador?”, preguntó Lyn.

Descubre más: