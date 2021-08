Lyn May reveló detalles íntimos del amorío que tuvo con Tin Tan

Lyn May es conocida por ser directa y no guardarse nada, así sean detalles de su íntimidad. Como ya lo ha hecho contando la relación que tuvo con el fallecido Juan Gabriel, ahora lo hizo al revelar los encuentros ocasionales que tuvo con Tin Tan.

La vedette Lyn May ha compartido, en varias entrevistas, detalles de los amoríos que ha mantenido con personajes que van desde la política hasta el medio artístico. Y esta vez recordó en detalle, cómo fue haber estado involucrada con el famoso Tin Tan.

La bailarina de 68 años comenzó su relato contando qué: “Estaba yo muy joven, pero él no fue malo. Me enseñó mucho porque él me enseñó de la vida. Porque él era un bohemio. Era un gran artista, un maestro de la comedia”, expresó la nacida en Acapulco.

“Me dejaba toda moreteada“

Para el programa Suelta la sopa, May contó detalles íntimos de cómo era el famoso comediante en la cama. “Era un poquito brusco para hacer el sexo, pero era el único defecto que yo le vía. Era un señorón”, dijo. Y entre risas confesó qué: “Me dejaba toda moreteada y era como un tigre. Ya cuando llega el orgasmo, pues ya se te olvida, pero al rato te ves y dices ‘Órale’, pero era un muy buen amante”, admitió.

La también actriz de cine dejó saber que muchos políticos la pretendían, aunque no reveló nombres. “Ellos (los políticos) siempre te regalan cosas, por ejemplo Miguel de la Madrid a mí me regaló un reloj precioso”, indicó.

A quien sí nombró como uno de sus amantes, sin ningún temor, fue al expresidente José López Portillo. “Le gustaban mucho las vedettes, pero yo fui la primera”, aseguró. Agregando que al ser descubierta por la primera dama esta la golpeó: “Pero me pegaron, ahí me pegó la esposa”.

May asegura haber tenido famosos amantes políticos y artistas

Sobre este percance, anteriormente había declarado para Imagen Televisión qué: “Yo no tengo la culpa de que él me empezara a mandar regalos, cosas, flores y además iba por mí”. En septiembre del año pasado, para el programa Venga la Alegría, también incluyó en su larga lista a Manuel ‘El Loco’ Valdés. “Era muy buena persona, era un caballero, maestro de la comedia, bailarín clásico, cantante. Era un gran artista, pero a él le dio por ser cómico, era muy bueno como sus hermanos”, asegurando que estuvo con varios de integrantes de esa familia.

Lyn se ha casado siete veces, pero se le conocen solo tres matrimonios oficiales. Y luego de la muerte de Antonio Chi, el único con el que se casó por la iglesia, fue protagonista de una fuerte polémica por unas declaraciones que dio para El minuto que cambió mi destino.

May confesó que había desenterrado el cuerpo de su marido para estar con él. “Lo tenía siempre en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo porque decía ‘no lo vas a dejar descansar, no lo vas a dejar descansar’”, reveló.

