Lyn May discrimina nuevamente a Chiquis Rivera por su peso

Lyn May se ha destapado a compartir lo que piensa de varias de las mujeres del mundo del entretenimiento mexicano. Pero sus opiniones han sido fuertes criticas contra sus colegas. Y parece que Chiquis Rivera es su mejor blanco. Ya hace unos días había lanzado fuertes comentarios en contra de la hija de la famosa fallecida Jenni Rivera, y ahora vuelve a señalar a la cantante.

La vedette Lyn May causó polémica al indicar que Chiquis Rivera está pasada de peso de una manera discriminante: “Gorda, que ya no trague”. Y nuevamente volvió a señañar a la artista, asegurando que a su parecer es muy guapa, pero debe bajar de talla.

La bailarina exótica de 68 años, de ascendencia china, no solo se ha ensañado en contra de la cantante por haber sido galardonada en los Premios Juventud, sino que también indicó que esta vive de la sombra de la fama de su madre. Y esta vez fue en contra del aspecto físico de Rivera.

“Debe de adelgazar, que ya no trague”

“Sí, está bien que tuvo una mamá muy famosa, pero ¿a poco siempre va estar viviendo de la sombra de la mamá? Es millonaria, está guapa, está joven. Yo ya estaría en el gimnasio las 24 horas”, expresó Lyn.

También se tomó el atrevimiento de “aconsejar” a Janney, quien es intérprete de regional mexicano, para que se enfoque en mejorar su aspecto físico. “Porque no es fea, que se ponga a entrenar, es un consejo. Mi vida ponte a adelgazar. Duerme bien, come bien, cog* bien y adelgaza”, dijo, al tiempo que señaló: “¿Por qué no se busca un entrenador?”

En un encuentro anterior con la prensa, ya Lyn May había dicho qué: “Mira también a la otra gorda, que está allá, que se llama la Chiquis. Se debería de ir al gimnasio”, puesto que según May: “Una mujer, una artista tiene que tener respeto para el público, ¿cómo es posible que salga tan gorda al público? Debe de adelgazar, que ya no trague”, comentó la nacida en Acapulco sobre la cantante mexicoamericana.

May arremetió también con contra de Danna Paola, Belinda y Christian Nodal

Anteriormente, también dejó saber su opinión acerca de la figura de la famosa actriz, Danna Paola, de la exitosa serie española, original de Netflix, ‘Élite‘. “Además no tiene nada, ¡está plana!, que se opere el busto por favor. Y creo que no canta muy bonito que digamos”, cometó May.

Ya en días pasados había generado polémica al hablar de manera mal intencionada de la pareja del momento, Belinda y Christian Nodal: “Ay, no me hables de Belinda porque no me gusta: está muy flaca, canta feo”, expresó la bailarina. Los periodistas presentes le preguntaron qye si era por celos por el compromiso con Nodal: “¿Celosa de quién? Si yo tengo unos buenotes”, afirmó la mexicana.

