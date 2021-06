Los impensables e íntimos secretos que reveló Lyn May acerca de Juan Gabriel

Lyn May sigue destapando grandes secretos que tiene guardado acerca del fallecido cantante Juan Gabriel. Esta vez la diva reveló la dura situación económica que tuvo que enfrentar el interprete con su ayuda, así como otros aspectos íntimos. Asegurando que él era un buen amante, pero porque ella lo enseñó.

La vedette Lyn May estuvo como invitada en el programa De primera mano, pero debido a la cuarentena la entrevista se realizó por videollamada. Ya que la artista se resguarda de la Covid-19 en su casa en Cancún. Y como ya ha contado en varias ocasiones, recordó cuando conoció ‘al Divo de Juárez’ en un centro nocturno de Jalisco conocido como El Sarape.

Lyn está en el proceso de escribir su autobiografía

La bailarina y actriz relató que cuando Juan Gabriel aún era muy joven se le acercó para pedirle que lo ayudara a incursionar en el mundo del espectáculo. Así su relación fue creciendo hasta que se volvieron íntimos amigos, pero el cantante le pidió que fingieran que eran novios por temor a revelar sus preferencias sexuales.

Ante esto el periodista Gustavo Adolfo le preguntó a Lyn si alguna vez había tenido relaciones íntimas con Juan Gabriel. Pero May evadió la pregunta señalando que eso lo revelará en el libro que próximamente lanzará al mercado. Y que aún no ha salido porque tuvo que detenerse tras la muerte del escritor a cargo del texto.

“No sabía nada de mover la lengua”

Sin embargo, Infante fue insistente en su cuestionamiento y le repasó la pregunta: “¿Era buen amante Juan Gabriel?”, y en esa oportunidad la vedette sí contestó directa. “Era buen amante, bueno, le enseñé yo, mi amor. Todo le enseñé yo, él no sabía nada, era un chamaco. Él sabía de canciones y eso, pero no sabía nada de mover la lengua”, dijo Lyn.

Con asombro Gustavo Adolfo le preguntó si ella fue la primera mujer en la vida del artista fallecido y esta contestó: “Sí, exacto. Fui la maestra de Juan Gabriel”. Por su parte, la otra presentadora del programa Mónica Noguera, participó de la conversación para cuestionar a May sobre si el cantante alguna vez le pidió un hijo, como sí lo hizo con otras damas.

“Tengo una hija que se llama Gabriela, nada más eso les voy a decir”, se limitó a responder Lyn. Aunque después dijo que no tuvo hijos de él pues todos son adoptados. “A Juan Gabriel yo lo mantuve. Él vivió conmigo, en mi casa. Él no tenía nada. Dormía en las banquetas, a veces se quedaba ahí en el camerino”, contestó la vedette ante el cuestionamiento de si ‘el Divo’ la ayudaba con los gastos de sus hijas.

“Sí se le llegaba alborotar ‘el pajarito‘”

También en Venga la alegría, Lyn contó cómo ayudó a Juan Gabriel en sus inicios. “Para presentarme a los de la compañía grabadora de discos me presentaba como su novia. Porque no podía él decir que era gay. Salíamos a todos lados cuando él todavía no era conocido”, comentó.

La mexicana además volvió a señalar que se sintió usada por el intérprete. “Cuando él me fue a buscar al Sarape de Guadalajara no era nadie, dormía en la calle. Andaba con una libreta enseñando sus canciones. Me dijo ‘te envidio’ y yo ‘por qué’ ‘porque tú puedes hacer lo que quieres en la pista y yo no’”.

Para concluir, la vedette confesó que Juan Gabriel se “alborotaba” cuando estaba cerca de ella. “Cuando yo me vestía él me agarraba las piernas. Yo creo que lo hacía porque él quería tener las piernas así”. T dijo que a Juanga “sí se le llegaba alborotar ‘el pajarito’ cuando me agarraba. Vivía conmigo, se acostaba conmigo, era lógico”.

