La historia de la enemistad de Jaime Camil y Luis Miguel

Jaime Camil se sinceró con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en una reciente entrevista, para su programa De primera mano. En la cual habló acerca de un tema que es un poco incómodo para él, pues su relación con Luis Miguel se deterioró, y sobre ello le preguntó Infante.

Jaime Camil contestó los cuestionamientos de Gustavo Adolfo sobre la serie de Luis Miguel, su protagonista, Diego Boneta y sobre la relación con el cantante puertorriqueño. El actor respondió que no ha visto la serie, ni le interesa verla, sin especificar los motivos, pero sí reconoció que Diego Boneta es un muy buen actor y cantante.

Jaime: “Ciclos de la vida”

Y acerca de su relación con Luis Miguel, Gustavo preguntó por qué ya no se llevan: “Si tu papá, don Jaime Camil Garza, ayudó toda la vida a Luis Miguel ¿por qué dejaron de ser tan cercanos ustedes?”, el actor contestó, “no sé, quizá los ciclos de la vida”.

Camil no quiso contar más al respecto, pero hay que recordar que varias fuentes aseguran que su relación con Luis Miguel se terminó tras el supuesto romance del cantante con Sofía Vergara. El cual se dio al poco tiempo después de que la actriz y empresaria colombiana abandonara a Jaime.

“Es muy deslumbrante ser amigo de alguien como Luis Miguel“

La pareja fueron vistos por un paparazzi a la salida de un hotel en Miami, Estados Unidos. Tan solo unas semanas después de que se diera a conocer de la ruptura entre Vergara y Camil.

En una entrevista, el año pasado con Andrea Legarreta, para su programa, Hoy, Jaime contó qué: “Yo sí conozco muy bien el concepto de la amistad y hay personas que no lo entienden. Una amistad tiene dos vías, no nada más tiene una”, dijo el actor sin mencionar señalar directamente a Luis Miguel.

Y sobre su relación con Luis Miguel confesó que no fue como lo imaginó: “Al principio, obviamente, es muy deslumbrante ser amigo de alguien como Luis Miguel. Pero después vas madurando y dices: ‘No, esto no está padre’”, dijo.

“Creo que las mujeres se merecen mucho respeto”

Los artistas eran grandes amigos, incluso aún después de que Luis Miguel terminó su relación con Issabela Camil, hermana del actor. Quien últimamente ha sido noticia por la mención que hizo de ella la serie biográfica de ‘el Sol de México’. La cual es original de la plataforma streaming Netflix.

Erika Ellice Sotres Starr, mejor conocida como Issabela Camil, fue consultada por la prensa, hace un tiempo. Sobre su opinión al respecto de la producción de la plataforma. Ante esto, la actriz se mostró incómoda, y trató de desviar el tema.

También se le preguntó si había conocido a Michelle, la hija de Luis Miguel, cuando era niña, insistiendo nuevamente si vería bien un proceso legal en contra de la serie. Pero Issabela solo reiteró su opinión. “No, estamos entrando en un tema que no voy a platicar. No he visto la serie. Yo creo que las mujeres se merecen mucho respeto”, aunque sí dejó claro que no está en sus planes demandar a Luis Miguel.

