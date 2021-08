“Ojalá no se equivoque”: Lo que dijo el padre de Ana Bárbara sobre su próxima boda

Ana Bárbara, luego de seis años de noviazgo con Ángel Muñoz, se comprometió en matrimonio. Y aunque los preparativos para la boda ya están avanzados. La actriz y cantante ha pasado por alto un gran detalle, hablar con su padre sobre la ceremonia, o por lo menos invitarlo a la misma. Según reveló don Antero Ugalde.

Así lo dio a conocer el papá de Ana Bárbara, quien reveló en entrevista con TV Notas, que la artista no ha conversado con él sobre su compromiso con su pareja sentimental. De acuerdo con Ugalde, la actitud de su hija de no contarle nada concerniente a su vida amorosa. Se da luego de que este intentara aconsejarla acerca de su exesposo, comentándole que él no era bueno para ella.

“Le advertí a Ana que no tenía futuro con ese señor“

“La verdad no entro en detalles con ella de eso. Respeto su vida, porque pareciera y ella cree que soy ave de mal agüero. Cuando se casó con Pirru -en 2006-, le dije que no lo hiciera. Que sería un fracaso, y ve nomás, a los pocos años de divorciaron -2010-. Le advertí que no tenía futuro con ese señor, que era un error muy grave, pero de cualquier modo se casó y fue un fracaso”, relató.

Al programa Ventaneando, contó que Ana le presentó a Ángel fue a través de una videollamada y desde ese entonces más nunca ha tenido contacto, dijo anteriormente. Y para TV Notas, Antero confesó que él prefiere ya no intervenir en las relaciones de su hija y mucho menos opinar al respecto.

Asimismo, confesó que espera que la artista se comunique con él para invitarlo a su matrimonio. “Pues a lo mejor sí (me invitan a la boda), quién sabe. Es mi hija y lo único que le deseo es suerte, ojalá no se equivoque”, indicó.

“Ojalá que le vaya bonito“

Recordando que cuando su hija se iba a casar en 2005, él tuvo la intención de aconsejarla porque su yerno no le parecía un buen hombre para Ana. Sin embargo, ella no le prestó atención a la opinión de su padre: “Cuando uno como padre aconseja algo, los hijos piensan que el viejo es tonto y nos ignoran. Pero al tiempo se dan cuenta de la verdad que teníamos; pero bueno, con este actual novio, como dice la canción: ‘Ojalá que le vaya bonito’”, expresó Ugalde.

El segundo compromiso de la cantante fue anunciado el pasado julio de 2020, con Ángel, quien es 15 años menor que ella. Y debido a la pandemia se ha tenido que retrasar la fecha de la ceremonia, como ella misma confesó en enero de este 2021: “Pensé (que me casaría) para fines de este año, -pero ahora- estamos sujetos a los tiempos de la COVID-19″, explicó Ana Bárbara para People en Español.

