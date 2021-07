Ana Bárbara reveló que ya tiene testamento y canción lista para cuando muera porque “nadie sabe cuándo va a estirar la pata”

Ana Bárbara fue abordada por un grupo de reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, para realizarle algunas preguntas sobre su vida personal. La artista mexicana se mostró muy amable y respondió amablemente todos los cuestionamientos. Incluso reveló algo que impactó a todos, pues dijo que ya tiene preparado su testamento.

Pero la confesión de Ana Bárbara no quedó allí pues también comentó que hasta compuso una canción que la acompañará en su funeral. Pues según la cantante nadie sabe cuando se va de este mundo y ella quiere dejar todo listo para cuando le toque.

“Ojalá y no sea pronto“

“Hoy en día no sabes si vas a llegar al día de mañana. Entonces no me quedo con nada pendiente. Ya no estoy en deuda con nadie y hasta hice mi canción de despedida, ya la compuse”, dijo la Reina Grupera.

Las declaraciones de la artista mexicana fueron replicadas por el programa Hoy: “Nadie sabe cuándo va a estirar la pata, así que por si las dudas ya la tengo hecha”, y a pesar de que el tema de la muerte no le da temor alguno, confesó que espera que no sea pronto pues quiere seguir al lado de sus hijos. “Ojalá y no sea pronto porque todos mis hijos están chiquitos y los quiero ver crecer”, señaló

Uno de los hijos de Ana estaba a su lado en el momento de la entrevista, José Emilio. Y a él le pidió en tono de broma qué, “siempre va a haber broncas, espero que no haya muchas. Ahí te encargo que no haya broncas ¿ok?”.

“Con esta pandemia nunca sabes cuándo te va a pasar”

Asimismo, detalló las razones que la llevaron a tener preparado su testamento y funeral. “Todo está muy bien. La verdad es que sí he estado muy atenta en esto. No soy pesimista, pero con esta pandemia nunca sabes cuándo te va a pasar”.

Para cerrar los reporteros le consultaron acerca de su buena relación con María Levy, la influencer hija de la actriz fallecida Mariana Levy. “Ella y yo hemos pasado momentos difíciles en cuanto a emociones y juntas nos hemos retroalimentado. Nos hemos sacado adelante y creo que la forma en que ella lo plasma en su obra. Porque ella es una artista, es tal cual como debe de ser. A mí ella me ha empoderado”.

Y conluyó diciendo que desde el principio sintió una conexión especial con la joven. A quien tuvo la oportunidad de conocer luego de la muerte de su madre. Ana Bárbara recordó que ella también pasó por momentos difíciles cuando era una niña y eso la hace proteger a sus hijos.

