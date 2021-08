El llamado de atención de Laura Flores a quienes no creen en la vacuna contra la Covid-19

Laura Flores apareció por primera vez ante sus seguidores luego de haberse contagiado de la Covid-19. La reconocida actriz se mostró muy contenta y agradecida por haberse recuperado satisfactoriamente del complicado virus, y hasta el momento no presenta ninguna secuela. Por ello quiso hacer un llamado de reflexión sobre la enfermedad.

A través de su cuenta en Instagram @laurafloresmx , Laura Flores, compartió un importante mensaje con sus casi seiscientos mil seguidores. Al pie del video la actriz escribió: “¡¡¡Recuperada del Covid-19 Gracias Dios!!! Ahora darle al baile”.

“Reitero que la vacuna es muy importante“

Y sobre la inmunización, Flores opinó que es de suma importancia colocársela, pues como a ella le ayudó a no comolicarse. “Reitero que la vacuna es muy importante, no dejen de vacunarse, por favor háganlo. Ya dejen de dudar, que si esto es un invento, que si nos quieren meter un chip para controlarnos, no jueguen con su salud”, comentó.

Según la rubia, su situación habría sido otra si no se hubiese puesto la vacuna antes de su contagio. “Yo sin la vacuna no puedo decirles donde estaría ahorita. El lunes 23 cumplo 58 años, pero estoy sana y gracias a dios y la vacuna creo que estoy defendiéndome bastante bien de la enfermedad, Y creo que la mayoría de nosotros puede salir adelante”, explicó.

Agregando que hay estudios suficientes y miles de expertos detrás de la vacuna como para confiar en que sí ayuda contra la terrible enfermedad. “No pongan en tela de juicio algo que está perfectamente avalado por la ciencia y los que saben. Se requieren de muchos años de escolaridad, de estudio, de ser científico y tener una preparación muy importante para que realmente puedas decir si algo funciona o no, dejen que la ciencia haga su trabajo”.

“Estoy bien tomando en cuenta que hay gente hospitalizada”

Hay que recordar que Flores contrajo el virus durante las grabaciones de MasteChef Celebrity, tras la cofirmación del contagio de su compañera, Paty Navidad. Quien estuvo en el ojo del huracán luego de que negara la existencia de la Covid-19 y se declarara en contra de la inmunización.

Por su parte Laura, además de motivar a sus fans a que se vacunen, también informó sobre sus planes actuales y cómo se encuentra luego del padecimiento: “Hola, ¿Cómo están? bueno, yo estoy super activa haciendo mucho ejercicio… estoy muévelo muévelo, les va a encantar la sorpre nueva que ya viene en “Así se baila”. Les mando un beso que dios me los bendiga y vamos a moverlo”, relató.

“Estoy bien, de repente me mareo, pero estoy oxigenando muy bien. No tengo temperatura, estoy tomando mis medicamentos, casi no me sabe la comida. Percibo muy poquito sabor, pero el olor para nada, no tengo capacidad de olfato, pero estoy bien tomando en cuenta de que existe gente que se encuentra hospitalizada”, comentó.

