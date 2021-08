Lyn May confesó que por esta razón le “rogó” a Carmen Salinas

Lyn May está en boca de todos desde que infomró que dentro de poco se convertirá en madre, a pesar de tener 68 años. Según la vedette, ya tiene tres meses de embarazo, aunque muchos no quieren creer lo que dice, pues primero comentó que “dice cosas para entretener a la gente”. Ante esto, la famosa actriz Carmen Salinas, se manifestó y como era de esperarse la bailarina le replicó.

Lyn May afirma que pronto recibirá a la cigueña, y explicó que se dio cuenta que esta llegaría cuando notó que su periodo mestrual no se presentó. La bailarina y actriz de cine ha usado sus redes sociales para compartir con su público la llegada de su nuevo bebé, pues asegura que ya tiene tres hijas adultas, aunque no da detalles sobre ellas.

Lyn: “Anduve detrás de ella para que fuera mi amiga“

Luego de que May mostrara el supuesto ultrasonido de sus gemelos en su Instagram @Lyn_May_ , Salinas fue consultada al respecto. “No me preguntes sobre esa cosa, por favor. No hombre, y ustedes que se lo creen también. Cómo juega con ustedes”, señaló la artista en un encuentro con los medios de comunicación.

Lyn contestó a dichas declaraciones emitidas por Carmen, revelando que muchas veces le rogó a la que alguna vez fue su gran amiga: “Yo quise mucho a Carmen, mucho, le rogué. Anduve detrás de ella para que fuera mi amiga porque la admiraba mucho. Pero ahorita ya no me importa”.

May: “Yo estuve a su lado en momentos muy críticos“

Además, la nacida en Acapulco con ascendencia asiática, contó que ella la apoyó en muchos momentos difíciles vividos por Salinas. “Yo estuve a su lado en momentos muy críticos, muy tristes. La única que estuvo con ella fui yo, pero a ella se le olvida todo eso, pura hipocresía, pero allá ella”, expresó la bailarina en un audio trasmitido en el programa Suelta la sopa.

Agregando que Carmen está acostumbrada a hablar mal de otras personas, por eso prefiere evitar hablar sobre ella.“Tú sabes cómo es ella. Se haría un desgarriate porque habla mal de todo mundo. Todo mundo sabemos cómo es Carmen Salinas y no voy a entrar en polémicas”.

Sin embargo, aseguró que lo que Carmen busca es llamar la atención hablando de ella pues ahora, por su embarazo, está siendo noticia. “Como ahorita estoy en todo el mundo, todo mundo se está colgando. Pero estoy muy tranquila con lo de los bebés, con mi familia, con mi madre que es adorada y está cumpliendo 92 años y está hermosa. Es de la misma edad de Carmen Salinas y no sabes la diferencia que se ve entre ella y Carmen Salinas”, comentó May de su colega, aunque se sabe que Salinas realmente tiene 81 años.

