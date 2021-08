Cristian Castro confesó que la pandemia ha afectado un aspecto muy importante de su vida

Cristian Castro, como la mayoría de las personas del mundo, se ha visto afectado por la pandemia que azota al mundo desde hace casi dos años. El primogénito de la famosa actriz Verónica Castro, reveló que debido a las restricciones y medidas de bioseguridad contra el virus, no ha podido tener contacto con sus hijos mayores.

A pesar de que Cristian Castro ha reconocido que su faceta como padre no es la mejor que ha podido desempeñar. Pues él mismo ha dicho que está arrepentido de haber tenido tres hijos. Esto porque considera que tener una familia “grande” hace un poco más difícil la calidad de las relaciones con cada uno de los miembros.

Photo©2013: The Grosby Group Miami, April 07, 2013 Latin Singer Cristian Castro and his ex-wife Valeria Liberman hit the beach with their two kids, daughter Simone Castro and son Mikhail Castro in Miami, Florida. CHR

“En esta pandemia ha estado imposible”

Ahora, durante su visita a República Dominicana, donde está llevando a cabo su gira de conciertos, por primera vez desde la cuarentena. Cristian estuvo en una entrevista para el programa Hoy, en la cual conversó sobre la relación que mantiene con sus hijos mayores. Quienes son producto de la relación sostuvo con la modelo Valeria Liberman.

Castro confesó que no ha podido ir a visitar a sus hijos, Simone y Mikhail Zaratustra, quienes viven en Miami, Estados Unidos, desde que comenzó la crisis sanitaria por la enfermedad de la Covid-19. El cantante aseguró que teme contagiarlos o contagiarse, aunque ya hayan vacunas y todo el protocolo que existe para mantenerse seguros.

“Ahora con la pandemia, no quiero contagiarlos, ellos tampoco a mí. Yo vivo en Los Ángeles, ellos viven en Miami”, explicó el mexicano al famoso programa dedicado a las noticias de farándula.

Agregó que en estos momentos hay un rebrote en Miami por lo que es menos conveniente reunirse con ellos. “Ahorita un poco el foco de la pandemia creo que está en Miami. La verdad que no los veo mucho, en esta pandemia, ha estado imposible”, señaló el artista.

“Quisiera ser más aficionado a ser padre“

Hay que recordar que Cristian le dijo al medio Hola, durante una entrevista que no se considera un buen padre. Debido a que no es una persona entregada a sus hijos. Pero que sí les brinda el cariño que se merecen.

“Es un poco egoísta mi postura, como la quieran ver, pero no soy tan aficionado lamentablemente, porque es lamentable. Quisiera ser más aficionado a ser padre, más allegado”, añadiendo que su pasión por la música es la razón de su vida. “Pero finalmente me llama más la atención a la canción que estoy haciendo. El viaje que viene, me gana la atención a lo que está sucediendo musicalmente”, relató.

Aunque su relación con su hija menor es muy diferente a la que mantiene con sus hijos mayores. Pues con Rafaella, la niña que tuvo de la relación con la colombiana Paola Eraso, sí comparte más. Además la pequeña también convive más con su abuela Verónica. Y hasta han estado juntas sobre el escenario en el programa Pequeños Gigantes, en el año 2019.

“Es una mujer muy grosera”

Sobre el distanciamiento con los hijos de Liberman, Verónica Castro reveló a finales del año pasado, que ella tampoco ha podido ser cercana a ellos. Esto debido a al carácter conflictivo de la argentina. Razón por la cual no ve a sus nietos desde hace más de 10 años.

Así lo confesó en entrevista con el programa Ventaneando: “Sí duele, duele bastante estar lejos de mis nietos. Me da mucho coraje del tiempo, porque no sabemos qué puede pasar mañana. Qué tal que se va uno y ya no te dio chance de nada”, comentó la actriz.

Y sobre Valeria dijo qué, “ella es muy grosera. Es una mujer muy grosera”, y comenzó a relatar un horrible episodio. “Una vez casi le pega a su mamá y le habló muy feo el día de la petición de matrimonio de Cristian. Ese día la regañé muy fuerte, le dije ‘no quiero que le des malos ejemplos ni a mi hijo ni a los que vayan a ser mis nietos. Así que no le vuelvas a faltar el respeto a tu madre. Porque es como si me faltaras a mí o a cualquier mamá. Así que no le vuelvas a gritar así’”, contó.

“Se enojó mucho, me volteó a ver con mucho odio y después me enteré que hizo cosas muy feas, cuando falleció su papá”, concluyó Verónica.

