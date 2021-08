Andrés Pellacini desmiente que fue separado del programa “Mucho que contar”

La Defensoría del Pueblo publicó que Radio Caravana (del que forma parte radio Diblu) cumplió con las medidas emitidas frente a las expresiones de Andrés Pellacini al hablar sobre las feministas.

“Mario Canessa señala que el director del programa “Mucho que Contar”, Gustavo Navarro, decidió separar del staff a Andrés Pellacini por haber emitido declaraciones desafortunadas y que “corresponden a criterios personales y de exclusiva responsabilidad de cada locutor, y no representan el criterio institucional del medio”, es decir, de radio Diblu y del Grupo Caravana”, se lee en el comunicado de la Defensoría.

Mientras que en las redes sociales de Andrés Pellacini y del programa “Mucho que Contar” han desmentido que el locutor haya sido desvinculado y han dado a conocer que es información es falsa.

El martes 24 de agosto de 2021 en el programa “Mucho que Contar” se abordó el tema de la violencia y la discriminación de género con la participación de Mariela Díaz, la activista Karla Morales y Mariapaz Maldonado, con el objetivo de contrastar la información que se emitió hacia las mujeres.

“Las invito a todas las feministas, vayan a trabajar a Afganistán”, fue una de sus frases, un debate se generó en redes sociales. Durante una entrevista con el medio digital La Posta se disculpó, pero insiste en que no se refería a los movimientos ecuatorianos de feministas.

“Quiero aclarar esto. Yo me refería a este grupo extremista que ha causado daños (…) Me refería a este grupo tan agresivo. (…) Yo no me refería a nadie de aquí en el Ecuador, ni a las feministas a nivel mundial. Si lamentablemente se sintieron ofendidas, atacadas, insultadas por este sarcasmo yo pido sin ningún problema (si esto va a causar paz) disculpas, tranquilas, no era con ustedes, no tiene nada que ver con ustedes, no se sientas así, ya no se qué más decirles”.

Andrés Pellacini