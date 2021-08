Prima de ‘el cuy’ Altamirano falleció tras el incendio en EE.UU.; su familia perdió la casa y solicitan ayuda

El reportero de farándula, Mauricio Altamirano, más conocido como ‘el cuy’, dio a conocer que la casa de sus primos, donde se encontraba, se incendió. Lamentablemente confirmó que su pequeña prima falleció tras la inhalación de humo.

Mediante sus posts de Instagram ha dado a conocer la situación de su familia. Él junto al hijo de su hermanastra lograron salir y romper las rejas para que puedan salir las personas que estaban en los pisos de arriba, ahí se encontraba su padre.

“Gracias a todos por sus mensajes, lamentablemente falleció la hija de mi primo, a causa del incendio. Mi familia acá en NY perdió su casa y necesitan colaboración económica, por favor se los pido de corazón, pueden hacer sus donaciones”, escribió Altamirano.

Tras la tragedia solicita ayuda para su familia mediante el siguiente link de Gofoudme.

“Estamos recaudando fondos porque actualmente no tienen casa y tienen 4 hijos, 3 de ellos comienzan la escuela este septiembre, por lo que cualquier cantidad de dinero nos ayudaría a conseguir una nueva casa e intentar comprar lo que se perdió en el incendio”, se lee en la descripción de la página que creó su familia.

Video del relató de ‘el cuy’ Altamirano

Altamirano dice que ha recibido varios malos comentarios por lo que hizo aclaraciones tras ser cuestionado por solicitar ayuda.

“1.- El link de las donaciones no es para mí, yo no vivo en EEUU, esa cuenta la creó mi familia, yo la compartí y quienes deseen colaborar que Dios los bendiga.

2.- Las casas acá tienen seguro, es verdad, la vivienda era rentada y ahora viene un proceso legal y tiene que haber un fallo y eso no es inmediato, además se perdió una vida. Según los bomberos, el fuego se originó en la cocina, debido a un accidente en la estufa.

Así quedó parte de la casa de la familia de Mauricio Altamirano

3.- Algunos creen que todos los que viven en EEUU son adinerados y no es así, mi familia es sencilla, han trabajado por años para darle un mejor futuro a los suyos, salieron del campo de Azogues, de una parroquia llamada Quisquis, así como los millones de inmigrantes, es fácil criticar, pero no es el momento.

4.- 5 adultos y 4 niños vivían ahí.

5. – No es momento para cuestionamientos, en otras circunstancias quizá les hubiera contestado a uno por uno, pero prefiero no amargarme, esta dura experiencia me ha hecho reflexionar y prefiero ignorar.

6.- He puesto mi cuenta en privado, aunque son miles de comentarios positivos y oraciones, nunca falta aquel insensible”.