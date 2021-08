Mauricio Altamirano, el ‘cuy de la farándula’, se salvó de morir en un incendio en la casa de sus primos en EE.UU

El reportero de farándula ecuatoriano, Mauricio Altamirano, más conocido como ‘el cuy’ dio a conocer que su vida y la de su familia estuvieron en peligro tras un incendio en la casa de sus primos en Estados Unidos.

El hecho ocurrió después de matrimonio de su prima. Mediante Instagram, el comunicador relató el terrible momento que vivieron cuando se dieron cuenta que la casa se incendiaba y toda su familia se encontraba adentro.

“Hubo un incendio en la casa de mis primos, casi morimos asfixiados. Con el hijo de mi hermanastra rompimos la ventana para poder sacar a mi papá y a su familia del último piso”.

Altamirano cuenta que él se encontraba durmiendo en la planta baja cuando escuchó los gritos de su tía que lo despertaron, de lo contrario podría haberse asfixiado.

“Yo estaba durmiendo en la planta baja, después de la boda regresé para ayudar a limpiar y me quedé dormido en el mueble. Mi tía empezó a gritar, todo era oscuro, apestaba a quemado y no encontraba la salida (…) Mi papá y su familia estaban atrapados arriba, antes de eso llamé al 911”.

Lograron romper las rejas que tenían las ventanas para poder sacar a fu familia, afortunadamente todos están bien.

“Fue realmente horrible. Mi familia ya está a buen recaudo (…) Yo en ese rato lo que pensaba era en mi papá y su familia porque estaban en el último piso, se movilizaron algunas unidades de los bomberos, lo importante es que salimos todos de la casa gracias a Dios. Me siento muy afortunado. Es increíble, si no hubiera escuchado los gritos de mi tía, yo tranquilamente me hubiera asfixiado”.

Luego mostró un video desde el hospital cuenta que tiene lagunas ya que le cayó una ventana en la cabeza, pero en lo único que pensaba era en su padre.

“Es mi primo Vinicio, mi anfitrión acá en NY, llegué a su casa y abraza a su hija mayor Josselyne, él, su esposa y sus 2 niñas estaban en el segundo piso y pudieron huir del fuego, en el ático habían más familiares”, escribió en un post de Instagram. Contó que la hija de su primo no reaccionaba cuando la sacaron de la casa.