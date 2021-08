Porqué Danna Paola dijo que su corazón está en shock

Danna Paola pudo volver a experimentar la adrenalina y emoción de estar sobre un escenario ante sus fanáticos. Tras 18 meses alejada de toda clase de eventos públicos, debido a la pandemia que azota al mundo. Y se conmovió de tal manera que rompió en llanto durante el concierto que ofreció en el el Autódromo Hermanos Rodríguez, en su natal México.

Danna Paola interpretó sus más sonados éxitos ante su gente, este 20 de agosto, con un show increíble. Y durante el concierto se tomó un momento para expresar su sentir por volver a lo que tanto extrañaba, estar sobre un escenario y cantarle cara a cara a sus fans.

“Necesito este momento con ustedes“

“Necesito este momento con ustedes. Es muy fuerte, muy fuerte”, agregando que desea que ya todo sea como antes de la pandemia por la Covid-19. “Ya quiero que todo vuelva a la normalidad. Y para mí esto es muy emocionante. Tenía que romper en llanto, lo siento. Los amo”, dijo la cantante.

También a través de su cuenta en Instagram, la exprotagonista de la famosa serie española, original de Netflix, Elite, compartió un emotivo mensaje. En el cual expresó lo que vivió al regresar a un show en vivo con público presente, y dijo que su corazón está en shock.

Danna: “¡Mi corazón sigue en shock!”

“La noche más mágica de mi 2021, salvando así mi año. Escucharlos ahí cantando conmigo. Disfrutando después de 18 meses de encierro y volviendo un poco a la normalidad saliendo de la realidad ¡Mi corazón sigue en shock!”, comentó Danna Paola.

Además aprovechó para agradecer a todos los fans que asistieron al evento y siguen apoyándola. “Gracias infinitas a cada uno que estuvo presente viviendo este sueño conmigo. A mis niñas compartiendo escenario conmigo, su talento y vibra única, las amo, son lo máximo. Gracias a todo mi team maravilloso detrás, que hizo posible este increíble concierto y pudimos disfrutarlo tanto”, escribió la actriz.

Hace unos días, el pasado jueves 19 de agosto, la mexicana lanzó al mercado su nuevo sencillo titulado Kaprichosa, y sobre esto comentó qué, “este sencillo representa para mí un proceso creativo hecho realidad. Ya que como artista busco que a través de mi música se inspiren, se identifiquen con la letra. Pasando un buen momento al escuchar y sentir su ritmo, por eso espero que la disfruten tanto como yo y saquen su Kaprichosa interior al bailarla”, expresó por medio de un comunicado de prensa.

“Pienso que me voy a morir“

Hay que recordar que este retorno de Danna es muy significativo para ella puesto que a consecuencia de la pandemia, confesó que empezó a sufir de ataques de ansiedad. En febrero en el canal de Yordi Rosado en Youtube, la cantante había confesado cuales son las causas por las que ahora está atravesando esas crisis.“Estaba en un proceso de mi vida muy rebelde, me saltaba clases. Hice que corrieran a una maestra de la escuela, porque la acusé… me bullearon mucho. Después yo hice bullying y tengo que decir, luego entendí que estaba mal, pedí disculpas”, dijo la mexicana.

Y describió lo que ha sentido al tener los fuertes ataques de ansiedad: “Me empieza a latir super fuerte el corazón. Me falta el aire y pienso que no voy a poder seguir respirando. Pienso que me voy a morir, entonces llega un momento en el que me pongo a llorar”, reveló Danna Paola.

