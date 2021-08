La petición de Danna Paola a los periodistas: “seamos mil veces más cautelosos”

Danna Paola vivió una situación incómoda y muy desesperante a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Cuando un número grupo de reporteros buscaban tener declaraciones de la artista mexicana y su novio, Álex Hoyer.

La actriz y cantante, Danna Paola, reveló hace un tiempo que comenzó a sufrir de ataques de ansiedad. Y eso mismo fue lo que vivió en su arribo a la terminal aérea por el asedio de los periodistas pertenecientes a los diversos medios de comunicación del país. Que insistian en tener as primeras impresiones de la artista.

Razón por la cual Danna tuvo que correr para evitarlos, pues la conglomeración de reporteros podía dejar a todos vulnerables ante la Covid-19. Y calificó la situación de peligrosa e irresponsable, haciendo un llamado a seguir cuidándose y cumplir las normas de bioseguridad que exige la Organización Mundial de la Salud

“Soy una persona que no me gusta que estén encima de uno y más en pandemia”

Además, recalcó que debido a su padecimiento de ansiedad este tipo de situaciones la inquietan en exceso. “A mí me da mucha ansiedad este tipo de situaciones. Soy una persona que no me gusta esto de que estén encima de uno y más en pandemia”, comentó en sus stories de Instagram, y qué es: “Realmente es importante que tomemos estas medidas y que en este mundo del entretenimiento seamos mil veces más cautelosos”.

Asimismo, entre bromas Danna comentó que las autoridades del aeropuerto deberían implementar una zona de rueda de prensa. Para que así los artistas que transitan por el lugar no queden expuestos cuando los periodistas los aborden para pedirles entrevistas.

“Ya para cerrar el tema, yo creo que vamos a considerar poner en el aeropuerto un área de rueda de prensa. Para cada vez que lleguemos de un vuelo pasar por ahí y tener que contar cómo nos fue en el viaje”, expresó.

Para concluir, Danna Paola les extendió una disculpa a los reporteros por no poder conversar con ellos, pero la crisis sanitaria así lo amerita. Y reveló que que estuvo a punto de desmayarse y que tuvo que tomar de apoyo a Álex, quien tuvo que auxiliarla.

“Por favor vacúnense, amigos“

“Te ayudé, hice lo que pude”, respondió el cantante a la cámara de la mexicana, esto antes de aparecer cantando en las stories de la artista. Cuando ambos iban en un vehículo con Hoyer al volante.

Otra importante publicación que realizó la actriz y modelo a través de su cuenta en Instagram, fue que ya recibió la vacuna contra la Covid-19. Como se pudo observar en un video compartió del momento en que recibió la primera dosis del medicamento, y pidió a sus fanáticos unirse a las campañas de vacunación.

“Pues… ya me vacuné, primera dosis. Por favor vacúnense, amigos. Y sigamos cuidándonos todxs”, escribió bajo el post del clip. “Y ponemos ‘agüita’ de fondo, como en CDMX. Pero acá no había música para animarse. De hecho no había nadie y obvio para entrar en mood (humor) porque ya se viene el show”, continuó.

Descubre más: