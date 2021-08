Las supuestas razones por las que el padre de Britney Spears no sería su villano

Britney actualmente se encuentra enfrentando un juicio en contra de su padre, James Spears para quitarle la tutoria legal que ejerce sobre la cantante y bailarina desde hace 13 años, desde 2008. Año en el que la artista comenzó con sus problemas de salud mental.

Britney alega abuso por parte de su progenitor pues no ha tenido voz ni voto en su carrera artística, ni sobre su fortuna. La cual está calculada, aproximadamente en unos 60 millones de dólares.

“Problemas de adicción y de salud mental”

Aunque en las últimas audiencias la cantante estadounidense ha podido conseguir cambiar de abogado, y hasta el anuncio de su padre de que renunciará a ser su tutor, pero esto aún no se concreta.

Y ahora, James Spears ha salido a defenderse de todas las acusaciones de su hija, alegando que los “problemas de adicción y de salud mental” de la artista son mucho más serios de lo que se conoce. Además, señaló que él que debería ser “abalado” por el trabajo prestado a la llamada ‘Princesa del pop’, pues, “el público no conoce todos los hechos”.

“El público no conoce todos los hechos“

James ya dijo que se retirará de su cargo al frente de la administración de la herencia de intérprete de 39 años. Esto, tras las acusaciones de abuso que hizo su hija ante la Ley. Pero ahora, el tutor acaba de presentar documentos judiciales en los que asegura que el público lo “elogiaría” si estuvieran enterados de la información “altamente confidencial” sobre la gravedad de los problemas que tiene la exnovia de Justin Timberlake.

Ante la corte de Los Ángeles, los representantes de James afirmaron: “Si el público supiera todos los hechos de la vida personal de la Sra. Spears, no solo sus altas sino también sus bajas. Todas las adicciones y problemas mentales, los problemas de salud con los que ella ha luchado. Y todos los desafíos de la curaduría, elogiarían al Sr. Spears por el trabajo que ha hecho, no lo denigrarían”, indicaron a principios de este mes.

Agregando qué las personas no están al tanto de la realidad de la artista y su padre:“Pero el público no conoce todos los hechos y no tiene derecho a saberlo”, según los nuevos documentos judiciales presentados a través de sus abogados.

“Protegió a Britney”

Ya anteriormente, Spears había recalcado por medio de sus abogados, que su único objetivo ha sido “salvar” a su hija, y qué “no hay duda de que la curaduría salvó a la Sra. Spears del desastre, la apoyó cuando más lo necesitaba. La protegió a ella y a su reputación de daños y facilitó la restauración de su carrera”.

También reconoció que Britney estaba muy “limitada” debido a sus tratamientos. Pero era porque los médicos así lo decidieron para protegerla de las autolesiones.

Para concluir, James comentó que estaba dispuesto a renunciar para evitar que su hija tuviera que asumir una agotadora “disputa pública”. Señalando, en esa ocasión, que no debería ser retirado ni suspendido, porque sí planea dimitir, pero en el momento adecuado.

