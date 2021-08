Vicente Fernández Jr. pidió a la prensa qué “no hagan preguntas estúpidas” por estos cuestionamientos que no vienen al caso

Vicente Fernández Jr. se ha encargado de informar a los medios de comunicación sobre el estado de salud de su padre, y a sus fans. Desde que el cantante fue internado y se le realizó una operación de emergencia por el impacto fuerte que tuvo en las cervicales.

El hijo mayor de ‘el Charro de Huentitán’, Vicente Fernández Jr., hace unas horas, fue abordado por el numeroso grupo de periodistas que se encuentras a las afueras del centro de salud. Y los cuestionamientos que le hicieron al novio de ‘la Kardashian mexicana’ Mariana González, lo hicieron molestar.

Pues la prensa tomó el artículo publicado por TVNotas en el cual indica que su padre tiene una grave enfermedad y “la familia de Vicente Fernández reza por un milagro”. Mientras se encontraba dentro de su auto buscando ingresar al Hospital Country 2000 de Guadalajara, fue cuestionado acerca de dicha información.

Vicente Jr.:“Esa publicación es mentira“

“No hagan caso de pendej*das. Confíen en lo que digan los doctores. Y muchas gracias, pero se me pasa mi hora de entrar”, dijo Vicente Jr., y agregó qué, “esa publicación es mentira. Porque están viendo ustedes a los doctores, quienes han sido responsables por los diversos partes médicos difundidos entre la prensa de espectáculos”, expresó en las declaraciones tomadas por el programa Venga la Alegría.

El jalisciense de 57 años también respondió a las preguntas del periodista de dicho programa sobre su opinión sobre la cancelación de la boda de su sobrino Álex Fernández. Hecho que hizo terminar de enfurecer al intérprete y pidió que no hagan preguntas estúpidas: “¡Yo no sé! ¿Qué puedes opinar tú? Bueno, ¿qué es lo que importa? Por supuesto que la salud. Entonces no hagan preguntas estúpidas”.

“Sé que están trabajando, y con el respeto que merece su trabajo ¿qué puedes esperar que yo piense de que se cancela un evento? ¿Qué es más importante? Por favor no hagan preguntas que no vienen al caso”, concluyó Fernández Jr.

Síndrome de Guillain-Barré

De acuerdo con la revista TVNotas: “Vicente Fernández no se cayó, tiene una enfermedad que paraliza su cuerpo y pulmones”, tal y como se los confió, presuntamente, una “fuente cercana a la familia“. En la cual se agrega qué, “Don Chente no se cayó, la familia dio esa versión para ocultar lo que en verdad lo aqueja, y es que el 6 de agosto perdió la movilidad, pero desde días antes había dicho que se sentía raro”.

La versión de la fuente indica que tras su salida del hospital por una infección urinaria, Vicente comenzó a sentir que le faltaba la fuerza en sus extremidades. Pero la familia lo tomó como parte de sus tantos días en cama, pero poco a poco empeoró y el pasado 6 de agosto ya no pudo moverse. De inmediato sus familiares tuvieron que pedir una ambulancia y lo llevaron al hospital.

Asimismo, se indentificó el padecimiento de Fernández como el síndrome de Guillain-Barré: “Es un mal que ataca a los nervios en todo el organismo, pero como es silencioso no se dieron cuenta antes para atacarlo desde el inicio. Ahorita el mal está muy avanzado y ha dañado gran parte de su sistema nervioso y muscular. Es por eso que no se podía mover con facilidad días antes de que su sistema motriz le dejara de responder”, asegura la revista.

