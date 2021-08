Bella de la Vega reveló que no mantiene ningún contacto su hijastro Gael García luego de la muerte de su padre

Bella de la Vega compartió información acerca de cómo es su relación con el hijo de su difunto esposo, José Ángel García. Y soprendentemente, dijo que es inexistente, pues no hay un vínculo que los haga mantener contacto. Aclarando además que no hay pleito ni con él ni con sus otros hijastros por la herencia del famoso productor de televisión.

La actriz y bailarina, Bella de la Vega, reveló que no existe ningún tipo de inconveniente familiar por los bienes de su esposo. Puesto que no hay ninguna herencia dejada por el también director de teatro. Según aseguró para las cámaras del programa Sale el sol, no hay nada por qué pelear, García no dejó bienes o dinero.

“Su gran herencia es el amor“

“Es que no hay ninguna herencia, no hay nada, pues. No hay nada que pelear ni ningún pleito”, contestó la artista. Añadiendo que tras la muerte de su pareja ella tiene que trabajar día a día para poder salir adelante. Asimismo, recalcó cuál fue la herencia que dejó a su familia el padre de Gael García.

“Pues veme, ve cómo trabajo, tengo que trabajar para vivir. Mi esposo, en paz descanse, es un amor, es un ángel y su gran herencia es el amor que me dejó y, obviamente, la experiencia que él tuvo en la televisión, Eso es lo que a mí me dejó y lo que nos dejó a todos, el amor al trabajo”, dijo Bella.

También quiso aclarar que no hay motivos por las cuáles debería mantener una mala relación con Gael. Sin embargo, admitió que no tiene una amistad con el actor, pero esto es porque él se encuentra concentrado en su trabajo, al igual que ella, y respeta la distancia que ha tomado.

“Somos personas que nos deseamos siempre el bien“

“Siempre nos deseamos buenas cosas, pero no estamos muy en contacto porque él es una persona que vive para su trabajo y yo obviamente lo respeto. Yo vivo para mi trabajo y mi vida, todos seguimos adelante y en paz con nuestras vidas”, apuntó la actriz.

De la Vega aseguró que ella y Gael están en paz y le desea lo mejor con el hijo que está esperando. “En memoria de su papá, somos personas que nos deseamos siempre el bien. Supe que va a tener un bebé. Mi esposo desde el cielo le manda una gran felicitación. Obviamente que él sería el abuelito más feliz del mundo, pero no hemos tenido mucha oportunidad de hablar”, indicó la bailarina.

Pero todos recuerdan las fuertes declaraciones que dio sobre el actor. Diciendo que no ayudó a su padre en sus últimos días de vida ni se preocupó por él, lo visitó o colaboró con los gastos médicos. “Las emociones eran exageradamente intensas porque lo llevé al hospital con la ilusión de que iba a sobrevivir. Al llevar más de tres días ahí, decidí llamar a Gael, quien no me dio ninguna respuesta clara”, declaró en febrero, durante una entrevista con TVyNovelas.

