“Ha sido una pesadilla”: La imagen de Scarlet Ortiz saliendo del hospital tras permanecer 21 días con Covid-19

La actriz venezolana, Scarlet Ortiz, tuvo complicaciones del covid-19, enfermedad que la llevó a permanecer 21 días hospitalizada, pero afortunadamente logró ser dada de alta.

En ese sentido, su esposo, el también actor, Yul Burkle, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde se mostró feliz cuando mostró el momento en que la actriz salía en silla de ruedas del hospital en Florida, Estados Unidos.

“La razón por la que estamos Bárbara, negrito y yo aquí es porque Scarlett hace 21 días tuvo covid y se complicó. Ha sido una pesadilla, pero ahora está bien y hoy le dieron el alta. Ha sido muy fuerte para nosotros pero hoy, gracias a Dios hoy sale de aquí”, agregó el esposo.

“El motivo de este video es para expresar la alegría que hoy tengo y de agradecer a Dios por encima de todo que me permite de nuevo estar con mi CARAOTICA @ortizscarlet”, escribió en su IG.

“Estos últimos días descubrí lo que es poner buena cara a los tiempos MALOS; y lo digo porque traté al máximo reír, bromear y ser yo, cuando por dentro estaba derrumbado al saber que mi media naranja está muy mal”, agregó.

“Mi aprendizaje de todo esto es ‘que no hay nada más grande que Dios… el amor y la familia’; lo demás, lo material no vale nada si no tenemos en el corazón lo antes mencionado”, dijo.

Burkle acudió al centro médico con la hija de ambos, Bárbara; y la mascota de la familia, una perrito llamado Dollar, a quien ella se refiere como “mi negrito”. Como era de esperar, el reencuentro, desbordó emotividad.

VIDEO: